Sarah Borruso a Verissimo: la verità sul caso Terrazza Sentimento

Sarah Borruso racconta a Verissimo il suo ruolo nel caso Terrazza Sentimento, dichiarando dolore e solidarietà alle vittime e presentando il suo nuovo libro.

Per la prima volta in televisione, Sarah Borruso rompe il silenzio sul caso Terrazza Sentimento, uno dei casi giudiziari che più hanno fatto discutere l'Italia negli ultimi anni. La sua intervista andrà in onda domani su Canale 5 nella trasmissione Verissimo. Borruso, ex compagna e complice di Alberto Genovese, racconta la sua esperienza personale e il difficile percorso che l'ha portata a ricostruirsi dopo aver scontato la pena per i reati a lei imputati.

Nel corso della conversazione con Silvia Toffanin, Borruso descrive l'ambiente in cui si svolgevano le famigerate feste a base di alcol e stupefacenti organizzate da Genovese: Era un sistema collaudato, malsano e degradante. Sul piano personale, non si sottrae alle proprie responsabilità, esprimendo profondo rimorso: Provo vergogna per quello che ho fatto. È la pagina più dolorosa della mia vita: ho attraversato un percorso molto difficile per essere qui oggi.

Borruso rivolge un pensiero alle vittime della vicenda: Non posso che esprimere il mio dolore e tutta la mia solidarietà nei confronti delle vittime di questa vicenda.

Rispondendo alle polemiche sul suo libro, dichiara senza mezzi termini: Le mie responsabilità me le sono assunte e ho affrontato i miei processi penali senza vittimismi. Il libro nasce dall'esigenza di restituire una complessità diversa a una vicenda che ha fatto molto clamore.

Parlando della relazione con Genovese, Borruso racconta: Alberto Genovese aveva una personalità dominante, faceva già uso di sostanze e aveva gusti particolari in termini sessuali. Ho annullato le mie volontà per seguirlo. Il periodo trascorso a Ibiza rappresentava, secondo lei, un'escalation: A Ibiza il contesto era ancora più amplificato: non c'erano limiti di nessun tipo, non mangiavamo, non dormivamo per giorni. Certe dinamiche venivano normalizzate e c'era una sessualità promiscua.

Il lockdown, racconta Sarah Borruso, ha peggiorato le dinamiche già tossiche: Il periodo del lockdown è stato un amplificatore di uno stato di dipendenza da sostanze. Lui aveva un po' perso il controllo di sé stesso, era in uno stato cognitivo delirante. La notizia del matrimonio di Genovese in carcere ha segnato una svolta per l'ex compagna: La notizia del suo matrimonio in carcere ha costituito un taglio netto a quel filo che ci univa e da lì in poi ho potuto elaborare tutto ciò che ho vissuto.

A sottolineare la profondità del suo percorso personale, Borruso conclude: È stato più complicato uscire da tutto questo che disintossicarmi.

Il libro Anatomia di un sentimento. Storia privata di un fatto pubblico, già oggetto di dibattito, rappresenta uno sforzo di restituzione e analisi della complessità di una vicenda pubblica ma profondamente vissuta a livello personale. L'intervista promette di offrire nuove chiavi di lettura su una delle pagine più controverse della cronaca italiana recente.