Spettacolo

SELENA GOMEZ pubblica oggi il nuovo singolo (e videoclip) “IN THE DARK”

Published

Selena Gomez illumina la scena musicale con “In The Dark”

Il mondo della musica è in fermento con l’uscita del nuovo singolo di Selena Gomez, intitolato “In The Dark”. Il brano è disponibile da oggi su tutte le radio italiane e accompagna la colonna sonora della seconda stagione della popolare serie Netflix, “Nobody Wants This”.

Pubblicato oggi, 23 ottobre 2025, “In The Dark” è un inno pop-dance che promette di conquistare le classifiche musicali. Il singolo è il primo estratto dall’album di Selena Gomez, prodotto in collaborazione con benny blanco, “I Said I Love You First”. Questo album ha già ottenuto ampi consensi, soprattutto grazie al successo di “Sunset Blvd”, il quale continua a risuonare nelle radio italiane.

La produzione di “In The Dark” è stata curata da alcuni dei più rinomati produttori del panorama musicale contemporaneo. Selena Gomez ha lavorato con il pluripremiato Andrew Watt, vincitore di tre GRAMMY Award, Cirkut, e Louis Bell. Tra gli autori del brano figurano Ali Tamposi e Justin Tranter, noti per le loro collaborazioni con artisti del calibro di Dua Lipa e Camila Cabello. La canzone esplode in un’ondata di energia, grazie a ritmi pulsanti e sintetizzatori sfavillanti, promettendo un’esperienza d’ascolto intensa ed emozionante.

“E sarò lì quando ti perderai / Per ricordarti chi sei / E sarò lì come nessun altro / Sei ancora bello nel buio”, canta Selena nel ritornello, esplorando temi di amore incondizionato e conforto.

La colonna sonora di “Nobody Wants This” è una raccolta curata con attenzione che offre nuovi brani di artisti affermati e promettenti come Chris Stapleton, Teddy Swims, Kacey Musgraves e molti altri. Questa composizione musicale accompagna la trama romantica e non convenzionale della serie, che vede Kristen Bell e Adam Brody nei ruoli principali.

Dopo il successo della prima stagione nel 2024, “Nobody Wants This” ha conquistato il pubblico, ottenendo numerose candidature a premi prestigiosi, tra cui gli Emmy e i Golden Globe. La serie si è distinta anche per la sua eccezionale supervisione musicale, che ha fatto sì che venisse notata agli Hollywood Music in Media Awards.

Questa nuova stagione promette di continuare a stupire, intrecciando musica e narrazione in un mix unico che solo “Nobody Wants This” sa offrire. Con brani che spaziano dall’alt-pop al country, passando per sorprendenti fusioni di generi, la colonna sonora è un viaggio musicale imperdibile.

L’onda sonora di “In The Dark” e il resto della compilation stanno per dominare le piattaforme di streaming e le onde radio di tutto il mondo, rendendo questo autunno indimenticabile per gli amanti di musica e serie TV.

