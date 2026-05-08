Serena Brancale conquista il primo posto in radio con Al Mio Paese al fianco di Levante e Delia

Serena Brancale domina l'airplay italiano: il singolo Al Mio Paese insieme a Levante e Delia raggiunge il #1 in radio e anticipa le emozioni del SACRO TOUR.

Serena Brancale raggiunge un nuovo traguardo nella settimana del suo compleanno, conquistando il primo posto nella classifica EarOne dei brani più ascoltati in radio con il singolo Al Mio Paese, pubblicato in collaborazione con Levante e Delia. L'incontro tra tre delle artiste più rappresentative della scena italiana si trasforma in una vera e propria festa musicale: non una semplice collaborazione, ma un incontro di talento e radici, tre artiste, musiciste e cantautrici che dimostrano ancora una volta quanto sappiano raccontare il mondo attraverso la loro potente e incredibile voce.

Il brano, autentica celebrazione della vita e del territorio, riporta l'ascoltatore all'atmosfera del Sud tra libertà, estate e notti interminabili in cui la musica domina le emozioni. Il grande riscontro radiofonico arriva dopo la partecipazione di Serena al Concerto del Primo Maggio di Roma, dove ha già emozionato il pubblico e lasciato un forte segno in vista del suo nuovo tour.

Il SACRO TOUR, già partito da Londra, porterà la musica di Serena in tutta Italia fino al gran finale del 3 ottobre al Palaflorio di Bari. Lo spettacolo promette un viaggio tra energia, spiritualità, groove e introspezione. Prodotte da Vivo Concerti e Isola degli Artisti, queste le tappe principali: Lamezia Terme, Palermo, Roma, Taormina, Napoli, Cervere, Cernobbio, Siena, Ostuni, Riccione, Roseto degli Abruzzi, Diamante, Macerata, Verona e la conclusione nella città natale dell'artista. I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei circuiti autorizzati.

Sul palco, Serena presenterà le molteplici sfumature del suo nuovo album SACRO, uscito il 10 aprile, un lavoro che racconta radici, appartenenza, libertà, festa e celebrazione. Un disco che consolida il profilo di Serena come una delle voci più riconoscibili e internazionali della scena italiana attuale. In SACRO figurano collaborazioni di assoluto rilievo: oltre ad Alessandra Amoroso nel platino Serenata, il progetto ospita l'icona jazz/soul Gregory Porter (presente sia nel classico Bésame Mucho che nell'inedito Solo un'ora insieme a Sayf), la leggendaria Omara Portuondo in Aquello, il virtuoso Richard Bona in Gitana e contaminazioni firmate Alborosie.

Nel corso dell'ultimo anno, Serena Brancale ha saputo rinnovarsi e sorprendere: nel 2025 ha ottenuto il platino con Anema e Core, mentre quest'anno ha toccato il cuore degli italiani con Qui con me, presentata alla 76ª edizione del Festival di Sanremo e premiata con il riconoscimento della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Lunezia e il Premio TIM. Un percorso artistico che esalta l'identità mediterranea e l'innovazione, alternando hit radiofoniche a brani intimi in dialetto, sempre con uno sguardo internazionale.



