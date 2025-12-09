Connect with us

Shopping online sicuro: i consigli di Cisco Talos contro truffe e furti di dati

Con l’arrivo delle festività natalizie cresce anche la voglia di approfittare delle offerte online. Tuttavia, secondo gli esperti di Cisco Talos – la più grande organizzazione privata al mondo dedicata all’intelligence per la cybersecurity – questo periodo rappresenta anche un’occasione d’oro per i cybercriminali, pronti a trarre vantaggio dalla frenesia degli acquisti digitali.

Le minacce più diffuse, spiegano da Cisco Talos, sono le email e i messaggi che imitano comunicazioni ufficiali da parte di note piattaforme di e-commerce o servizi di pagamento. Si tratta dei cosiddetti attacchi di phishing, che cercano di indurre gli utenti a fornire informazioni riservate come credenziali di accesso o dati bancari. In altri casi, i criminali informatici riescono a infiltrarsi nei marketplace e nelle piattaforme di compravendita tra privati, intercettando transazioni, modificando indirizzi di consegna o compromettendo account personali. Persino file allegati o link apparentemente innocui possono contenere malware, ransomware o spyware, capaci di sottrarre informazioni sensibili.

Come proteggersi? Gli esperti raccomandano di accedere sempre ai siti ufficiali delle piattaforme di vendita, evitando di cliccare su link ricevuti via email o sui social network. È importante accertarsi che l’indirizzo del sito inizi con “https://” e che sia visibile l’icona del lucchetto nella barra del browser, segno di una connessione cifrata e sicura. “Prima di inserire dati personali o finanziari bisogna verificare che il sito indichi chiaramente le informazioni su privacy, condizioni di vendita, resi e contatti per l’assistenza”, ricordano da Cisco Talos.

La gestione delle password resta un altro punto cruciale. Ogni account deve essere protetto da una combinazione complessa e univoca, evitando il riutilizzo della stessa password su più piattaforme. L’attivazione dell’autenticazione multifattore rappresenta un ulteriore livello di sicurezza, poiché riduce il rischio di accessi non autorizzati anche in caso di violazione delle credenziali.

Inoltre, è sconsigliato effettuare acquisti tramite reti Wi-Fi pubbliche non protette. Meglio preferire metodi di pagamento sicuri, come le carte prepagate o i portafogli digitali che offrono garanzie aggiuntive. Gli esperti insistono anche sull’importanza di mantenere aggiornati sistemi operativi, browser e applicazioni, per chiudere eventuali vulnerabilità sfruttabili dai criminali informatici. Controllare regolarmente estratti conto e notifiche bancarie permette di individuare tempestivamente movimenti sospetti o tentativi di frode.

Cisco Talos invita tutti a considerare la sicurezza digitale come parte integrante dell’esperienza di shopping online. “Applicare queste semplici regole di comportamento ogni volta che si acquistano beni o servizi sul web è il modo più efficace per godersi la comodità dell’e-commerce senza esporsi a rischi inutili”.

In un periodo in cui il confine tra mondo fisico e digitale è sempre più sottile, la prudenza resta il miglior alleato di chi compra online.

