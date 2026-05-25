Raf torna con il nuovo singolo Pazzi Stupidi Ragazzi e un tour tra estate e autunno

Raf pubblica Pazzi Stupidi Ragazzi dal 29 maggio e annuncia il tour INFINITO - ESTATE 2026 con tappe nei principali festival estivi e nei palazzetti a ottobre.

Raf sorprende i fan con il nuovo singolo Pazzi Stupidi Ragazzi, disponibile dal 29 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. La canzone anticipa il prossimo album di inediti dell'artista, atteso per l'autunno, e segna il ritorno sulle scene dopo la partecipazione emozionante al Festival di Sanremo con Ora e per sempre.

Pazzi Stupidi Ragazzi è una ballata electropop intensa che racconta un amore istintivo e fuori dagli schemi, capace di superare tempo, distanze e differenze. Atmosfere notturne, immagini romantiche e desiderio di libertà accompagnano l'ascoltatore in un viaggio tra energia e sentimento. Ho voluto raccontare la libertà di amarsi senza filtri e senza condizioni - afferma Raf - con quella parte un po' folle e sincera che ci rende tutti, in fondo, ancora 'pazzi stupidi ragazzi'. Nel brano c'è nostalgia, ma anche energia, voglia di vivere e di lasciarsi andare.

L'estate porta con sé anche il nuovo tour Infinito - Estate 2026, che celebra i 25 anni della celebre canzone Infinito, uno dei brani manifesto della carriera di Raf. L'artista porterà la sua musica sui palchi di tutta Italia, con date fissate in location suggestive come Capurso, Carovigno, Bard, Trieste, Castiglioncello, Sirolo, Palermo, Zafferana Etnea, Acri, Presicce-Acquarica, Maiori, Marina di Pietrasanta, Montesilvano, Carbonia, Verona, Vicenza, Badoere di Morgano, Cassino, Poggio Renatico, Terni e Sant'Angelo di Gatteo tra luglio e settembre.

All'autunno sono invece riservate tre date speciali nei palazzetti: Napoli il 9 ottobre, Milano il 12 ottobre e Roma il 17 ottobre, con i biglietti già disponibili in prevendita su ticketone.it e nei punti autorizzati.

Una carriera lunga oltre 40 anni, 14 album pubblicati, più di 20 milioni di dischi venduti e successi che hanno segnato la storia della musica italiana, da Self Control a Il Battito Animale, da Ti Pretendo a Sei La Più Bella Del Mondo. Raf è considerato uno dei padri del pop italiano e un interprete dalla scrittura autentica e capace di rinnovare ancora oggi la forza emotiva delle sue canzoni.

Il nuovo capitolo musicale rappresenta, ancora una volta, un viaggio tra passato e presente, tra brani che hanno segnato intere generazioni e nuove canzoni guidate dal desiderio di emozionare e far ballare il pubblico italiano.