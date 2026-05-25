Ichnusa lancia la nuova Metodo Lento: tempo e cura al centro della campagna

Ichnusa torna in comunicazione con una nuova campagna che celebra il valore del tempo, puntando tutto sulla nuova birra Metodo Lento. Realizzata dall'agenzia LePub, la campagna è on air dal 24 maggio su TV, web e social, portando lo storico marchio sardo a riflettere sull'importanza di prendersi il giusto tempo nelle proprie scelte quotidiane e nei processi produttivi.



Metodo Lento è la più recente referenza del Birrificio di Assemini, storica sede della birra sarda, e nasce da una decisione precisa: dedicare più tempo alla fermentazione, cuore del processo birrario. Secondo l'azienda, questa attenzione consente di esprimere al meglio il profilo organolettico, ottenendo una lager chiara dal grado alcolico di 4,3% con un corpo pieno e un gusto fresco ma deciso. La bottiglia trasparente richiama la voglia di autenticità e amplia la gamma Ichnusa, affiancandosi all'iconica Non Filtrata e offrendo una proposta complementare per nuove occasioni di consumo.



Lo spot, della durata di 20 secondi, si contrappone ai ritmi frenetici vissuti nella vita moderna. Su uno sfondo nero, un'onda di birra che si espande lentamente si ritira lasciando una spiaggia silenziosa e il mare. La narrazione è scandita da frasi brevi che ribaltano l'imperativo della velocità: Ci obbligano ad andare veloci. Ma a noi gli obblighi non piacciono. Noi scegliamo di rallentare. Nuova Ichnusa Metodo Lento.



Il messaggio intende invitare a un approccio più consapevole: non la strada più veloce, ma quella giusta, fatta di tempo e di cura. Ichnusa si fa così portavoce di una filosofia che esalta il valore del tempo, in un'epoca dove la fretta è la norma e la pressione sociale spinge a seguire tappe e obiettivi imposti dall'esterno. Secondo un'indagine AstraRicerche commissionata dall'azienda a inizio 2026, il 46% degli italiani ha già ritrovato il proprio ritmo e quasi la metà si dichiara soddisfatta della propria gestione del tempo. Tuttavia, il 67% continua a percepire il peso delle aspettative sociali, con una pressione ancora più sentita dalla Generazione Z.



Questa campagna riporta al centro il 'tempo giusto' come risposta a un mondo che spesso impone ritmi che non sempre sentiamo nostri. Ichnusa Metodo Lento racconta un modo diverso di vedere le cose: non significa rallentare per forza, ma prendersi il tempo necessario per fare le cose con cura. Proprio con questa convinzione ad Assemini facciamo birra da più di cento anni, afferma Cristina Newburgh, Marketing Manager di Ichnusa.



La nuova Metodo Lento non è solo un prodotto, ma il simbolo di un ritorno alle origini e ai valori più profondi: la cura, il rispetto per i tempi naturali e la fierezza di seguire una strada autentica. Un messaggio che conquista e che suona come un invito a riscoprire il vero lusso contemporaneo: il tempo da dedicare a ciò che davvero conta.