Silvia Salemi rompe il silenzio sul cancro con il nuovo singolo End of Silence
Spettacolo

Silvia Salemi rompe il silenzio sul cancro con il nuovo singolo End of Silence

Il nuovo singolo di Silvia Salemi, End of Silence, trasforma le emozioni legate al cancro in musica, sensibilizzando su ricerca e prevenzione.

di Valerio Sibille
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Il nuovo singolo di Silvia Salemi, End of Silence, è un potente inno che rompe il silenzio sui tumori e offre una nuova prospettiva fatta di speranza e di emozioni condivise. Lanciato il 6 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, il brano segna un importante anniversario: trent'anni di carriera per la cantautrice siciliana e un anno dalla pubblicazione del suo ultimo disco, Coralli.

La canzone nasce da un'esperienza personale e profonda: "End of Silence è una canzone che ho scritto di getto, con un impulso creativo naturale e spontaneo. Sono convinta, da sempre, che la musica sia un mezzo di comunicazione potente, immediato e trasversale. Con questa canzone spero davvero di trasmettere, senza retorica, emozioni profonde e anche molto personali nate da suggestioni dirette e rappresentare i sentimenti di migliaia di persone" racconta Silvia Salemi.

End of Silence affronta il tema del cancro con un approccio nuovo, mettendo in luce i progressi nella ricerca, nella diagnosi e nella prevenzione. In Italia, nel 2025, si stimano circa 390.000 nuove diagnosi, ma i risultati clinici sono in miglioramento e la mortalità è in calo, grazie all'innovazione terapeutica. Il brano si fa così portavoce di una nuova narrazione, che supera la percezione di malattia come sentenza e apre a una realtà più consapevole e ottimista.

AstraZeneca rinnova il suo impegno in questo ambito, sostenendo la canzone e una vasta campagna di sensibilizzazione, con il patrocinio di numerose associazioni pazienti. "Negli ultimi anni la ricerca oncologica ha compiuto progressi straordinari, contribuendo in Italia a una riduzione della mortalità per cancro del 9% nell'ultimo decennio. Almeno un paziente su quattro è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può ritenersi guarito. Eppure, questo cambiamento non è ancora pienamente entrato nell'immaginario collettivo. Con End of Silence vogliamo contribuire a una nuova narrazione sul cancro: da sentenza ad una nuova prospettiva di vita, più consapevole, più vicina alla realtà dei pazienti e fondata sulla speranza. Per AstraZeneca, innovare significa sviluppare terapie, ma anche incoraggiare consapevolezza, conoscenza e fiducia nel futuro" sono le parole di Alessandra Dorigo, Head of Oncology di AstraZeneca Italia.

Dal punto di vista musicale, End of Silence è un brano pop elettronico contemporaneo, dalla ritmica energica e dalla produzione moderna. La voce di Salemi emerge, intensa ma mai pesante, trasformando il tema delicato in una carica di energia ed emozione. Il ritornello, aperto e liberatorio, rispecchia perfettamente il messaggio del titolo: la fine del silenzio su un argomento che riguarda milioni di persone.

Attraverso la forza universale della musica, End of Silence invita a parlare della malattia in termini nuovi, più aperti e soprattutto pieni di speranza per il futuro.

Silvia Salemi rompe il silenzio sul cancro con il nuovo singolo End of Silence

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