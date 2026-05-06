Silvia Salemi rompe il silenzio sul cancro con il nuovo singolo End of Silence

Il nuovo singolo di Silvia Salemi, End of Silence, è un potente inno che rompe il silenzio sui tumori e offre una nuova prospettiva fatta di speranza e di emozioni condivise. Lanciato il 6 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, il brano segna un importante anniversario: trent'anni di carriera per la cantautrice siciliana e un anno dalla pubblicazione del suo ultimo disco, Coralli.

La canzone nasce da un'esperienza personale e profonda: "End of Silence è una canzone che ho scritto di getto, con un impulso creativo naturale e spontaneo. Sono convinta, da sempre, che la musica sia un mezzo di comunicazione potente, immediato e trasversale. Con questa canzone spero davvero di trasmettere, senza retorica, emozioni profonde e anche molto personali nate da suggestioni dirette e rappresentare i sentimenti di migliaia di persone" racconta Silvia Salemi.

End of Silence affronta il tema del cancro con un approccio nuovo, mettendo in luce i progressi nella ricerca, nella diagnosi e nella prevenzione. In Italia, nel 2025, si stimano circa 390.000 nuove diagnosi, ma i risultati clinici sono in miglioramento e la mortalità è in calo, grazie all'innovazione terapeutica. Il brano si fa così portavoce di una nuova narrazione, che supera la percezione di malattia come sentenza e apre a una realtà più consapevole e ottimista.

AstraZeneca rinnova il suo impegno in questo ambito, sostenendo la canzone e una vasta campagna di sensibilizzazione, con il patrocinio di numerose associazioni pazienti. "Negli ultimi anni la ricerca oncologica ha compiuto progressi straordinari, contribuendo in Italia a una riduzione della mortalità per cancro del 9% nell'ultimo decennio. Almeno un paziente su quattro è tornato ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può ritenersi guarito. Eppure, questo cambiamento non è ancora pienamente entrato nell'immaginario collettivo. Con End of Silence vogliamo contribuire a una nuova narrazione sul cancro: da sentenza ad una nuova prospettiva di vita, più consapevole, più vicina alla realtà dei pazienti e fondata sulla speranza. Per AstraZeneca, innovare significa sviluppare terapie, ma anche incoraggiare consapevolezza, conoscenza e fiducia nel futuro" sono le parole di Alessandra Dorigo, Head of Oncology di AstraZeneca Italia.

Dal punto di vista musicale, End of Silence è un brano pop elettronico contemporaneo, dalla ritmica energica e dalla produzione moderna. La voce di Salemi emerge, intensa ma mai pesante, trasformando il tema delicato in una carica di energia ed emozione. Il ritornello, aperto e liberatorio, rispecchia perfettamente il messaggio del titolo: la fine del silenzio su un argomento che riguarda milioni di persone.

Attraverso la forza universale della musica, End of Silence invita a parlare della malattia in termini nuovi, più aperti e soprattutto pieni di speranza per il futuro.