Simone Mattogno nominato responsabile Honda Auto anche per la Svizzera

Simone Mattogno estende le sue responsabilità assumendo la guida della Divisione Automobili Honda anche per il mercato svizzero a partire dal 1° maggio 2026. Questo ruolo si aggiunge a quello già ricoperto in Italia presso Honda Motor Europe Ltd., segnando un passo importante nella strategia di crescita e integrazione regionale della casa automobilistica.



Mattogno, laureato in ingegneria meccanica presso l'Università di Roma Tor Vergata, ha intrapreso la sua carriera nel settore automotive nel 1998. L'ingresso in Honda avviene nel 2012, dove si occupa inizialmente di Aftersales & Dealer Development per la divisione moto italiana. Nel 2014, con la nascita di Honda Motor Europe Ltd. Italia, assume la posizione di Sales Manager del comparto Automobili, ruolo che gli permette di consolidare esperienza e conoscenza del marchio.



Dal 2018 guida la Divisione Automobili in Italia, seguendo marketing, pianificazione, attività commerciali, comunicazione e coordinamento della rete dei concessionari ufficiali. Il percorso di Mattogno ha contribuito alla crescita organizzativa e alla maggiore presenza di Honda sul mercato nazionale.



Con il nuovo incarico, Mattogno assume ora anche la responsabilità del mercato svizzero, contribuendo al rafforzamento delle sinergie regionali e all'integrazione strategica tra i due Paesi. Una nomina che valorizza la profonda conoscenza del brand, la solida esperienza manageriale e una leadership orientata alla crescita sostenibile e alle performance, con l'obiettivo di presidiare in modo sempre più efficace le attività commerciali e le opportunità di sviluppo.



La nuova nomina evidenzia l'importanza di una leadership solida e di profonda esperienza all'interno di Honda, affidando a Mattogno la missione di integrare e sviluppare le strategie commerciali nei due mercati chiave. L'obiettivo dichiarato è una gestione più efficace delle attività commerciali, puntando a sinergie che possano portare benefici sia in Italia che in Svizzera.