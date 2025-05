SISSI è la nuova artista “Up Next Italia” di Apple Music

Apple Music ha annunciato che Sissi è stata selezionata come la nuova artista per il programma Up Next Italia. Questa iniziativa, parte del programma globale Up Next, mira a scoprire e valorizzare i talenti emergenti nel panorama musicale. Sissi, appassionata di musica sin dall’infanzia e ispirata da figure femminili come Amy Winehouse, ha fatto il suo debutto nel 2019 con la casa discografica Sugar Music, pubblicando brani che hanno subito attirato l’attenzione grazie al suo stile autentico e alla sua voce straordinaria.

Negli anni, Sissi ha vissuto numerose esperienze che l’hanno portata alla ribalta, tra cui la partecipazione a programmi come Amici e X Factor. Con canzoni di successo come “Per farti paura”, “Sento” e “Come come” (certificato Disco d’Oro), ha conquistato il pubblico. Nel 2022, ha pubblicato l’EP Leggera e, dopo una pausa, è tornata nel 2024 con il singolo “Mezzo amore”, salendo anche sul palco di Sanremo come ospite di BigMama. Il 2025 segna l’inizio di un nuovo percorso artistico con il brano “Vorrei” e la pubblicazione di “Telegram”. L’11 aprile è uscito il suo nuovo EP, XS, un viaggio profondo attraverso desiderio, dolore e rinascita, in cui Sissi esplora le proprie emozioni con una sincerità estrema.

In merito alla sua selezione per il programma Up Next Italia, Sissi ha dichiarato con entusiasmo: “Sono grata di essere stata scelta da Apple Music come artista Up Next Italia, mi auguro che questo sia solo un punto di partenza per tutta la musica diversa che nascerà, per far sì che nessuno si pregiudichi dal creare qualsiasi cosa si senta.”

Il programma Up Next Italia di Apple Music si impegna a promuovere talenti promettenti utilizzando tutte le risorse della piattaforma, espandendo la visibilità degli artisti a un pubblico globale. Sissi si unisce così a una reputata lista di artisti italiani supportati da Apple Music, come ANNA, Rose Villain e ALFA, contribuendo a valorizzare ulteriormente la scena musicale emergente italiana.