Citroën C5 Aircross Émeraude: il nuovo SUV ispirato all'oceano e al comfort francese

Citroën presenta la nuova serie speciale SUV C5 Aircross Émeraude, ampliando la gamma della sua ammiraglia a un anno dal lancio della nuova generazione. Questo modello si distingue per il design rinnovato e dettagli esclusivi che richiamano il mare e la tradizione francese, unendo eleganza a comfort d'eccellenza.

La tinta Blu Émeraude è l'elemento visivo che più colpisce e simboleggia lo spirito di questa edizione speciale: un colore intenso e luminoso che richiama la Côte d'Émeraude in Bretagna, poco distante dallo stabilimento produttivo di Rennes-La Janais. Il SUV celebra quindi il legame con il territorio, proponendo un modello interamente progettato e costruito in Francia. Sono disponibili anche le colorazioni Nero Perla Nera, Grigio Platinum, Bianco Okenite e Verde Astoria.

Citroën descrive così la sua interpretazione del viaggio: un'esperienza in cui il comfort conta quanto la destinazione e dove la strada stessa diventa protagonista. L'atmosfera interna della versione Émeraude regala luminosità e sobrietà, con dettagli blu presenti su sedili, plancia e tappetini esclusivi. La cura artigianale si riflette anche nei Color Clip blu su paraurti e protezioni, insieme alla bandiera francese integrata nei dettagli aerodinamici.

Equipaggiato per un comfort superiore, il SUV offre sedile guida regolabile elettricamente, sedili anteriori e volante riscaldabili, bracciolo per la seconda fila, ricarica wireless per smartphone e portellone motorizzato hands-free. Non mancano le tecnologie avanzate come il Pack Drive Assist 2.0, che propone assistenza al mantenimento della corsia, allerta traffico posteriore in retromarcia fino a 40 metri, assistenza semi-automatica al cambio di corsia, suggerimento anticipato dei limiti di velocità e monitoraggio dell'angolo cieco fino a 75 metri.

Sul fronte della motorizzazione, la gamma C5 Aircross offre versioni ibride, ibride plug-in e 100% elettriche, con la variante elettrica a lunga autonomia in grado di percorrere fino a 680 km nel ciclo WLTP. Questa caratteristica rende il SUV pratico sia nei tragitti quotidiani sia nei lunghi viaggi, unendo sostenibilità e libertà di movimento.

All'interno sorprende il Waterfall Screen da 13 pollici, una plancia tecnologica che accompagna sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Gli spazi generosi e la capacità del bagagliaio assicurano comodità a tutta la famiglia, mentre le sospensioni Citroën Advanced Comfort filtrano efficacemente le imperfezioni stradali.

La nuova versione Émeraude sarà presentata in anteprima al Forum Economico Bretone il 10 settembre e arriverà sul mercato a partire da ottobre 2026. Si tratta di una nuova proposta distintiva, raffinata e sempre fedele ai valori storici Citroën, rivolta a chi cerca un SUV pensato per prolungare ogni viaggio.