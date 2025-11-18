Solutrans 2025: Stellantis Pro One svela le sue innovazioni elettriche e su misura

Stellantis Pro One riafferma la propria leadership nel settore dei veicoli commerciali leggeri presentando al salone Solutrans 2025 di Lione una serie di innovazioni dedicate alla mobilità elettrica e alla personalizzazione dei mezzi professionali. L’evento rappresenta l’occasione ideale per mostrare l’evoluzione tecnologica e la visione sostenibile del gruppo, che punta a offrire soluzioni flessibili, efficienti e rispettose dell’ambiente per artigiani, PMI e grandi flotte.

Stellantis Pro One espone una gamma completa di modelli Citroën, Peugeot, Opel e Fiat Professional, tutti aggiornati con tecnologie avanzate e opzioni di personalizzazione derivanti dal programma CustomFit, che consente di trasformare i veicoli direttamente in fabbrica per rispondere a esigenze specifiche del trasporto e dei servizi tecnici. Tra i protagonisti dello stand, figurano il Citroën ë-Berlingo Van Dangel CustomFit 4×4 con autonomia fino a 298 km, il Peugeot E-Expert CustomFit Enedis con tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), l’Opel Vivaro Sportive con motore termico e doppia cabina, e il Fiat e-Ducato Furgone CustomFit Sortimo con autonomia fino a 424 km. All’esterno, il marchio espone anche versioni 100% elettriche del Ducato Grand Volume e Ducato Cassone, confermando la strategia di transizione energetica con soluzioni ad alte prestazioni.

Il programma Stellantis CustomFit rappresenta uno dei principali punti di forza dell’offerta. Con oltre 550 partner certificati a livello globale, permette di eseguire allestimenti personalizzati rispettando elevati standard di qualità e sicurezza, riducendo tempi di produzione e consegna. Questa strategia consolida il posizionamento competitivo del gruppo nel mercato dei veicoli modulari e configurabili, sempre più richiesti dai professionisti.

Sottolineando l’importanza del momento, Anne Abboud, Senior Vice President Stellantis Pro One, ha dichiarato: «Solutrans rappresenta un’opportunità strategica per riaffermare la forza di Stellantis Pro One: un’offerta unica e completa, basata sulla qualità e sull’ascolto del cliente. Con CustomFit proponiamo soluzioni industriali su misura di altissima qualità, che uniscono prestazioni, sicurezza e supporto alla transizione energetica. Il nostro impegno è chiaro: ogni professionista troverà la soluzione adatta alla propria attività quotidiana. La nostra ambizione resta invariata: fornire veicoli innovativi, performanti e sostenibili per rispondere alle esigenze in continua evoluzione di tutti i professionisti».

Tra le novità maggiormente attese, Stellantis Pro One introduce in anteprima mondiale il SRS – Sortimo Rail System, una soluzione innovativa per l’allestimento dei veicoli commerciali sviluppata da Sortimo e montata sul Peugeot E-Expert. Il sistema consente l’installazione e la rimozione delle scaffalature in pochi minuti e senza strumenti specifici, offrendo un livello di flessibilità mai visto prima. L’invenzione permette di riutilizzare i componenti anche dopo il ciclo di vita del veicolo, ottimizzando la redditività e riducendo l’impatto ambientale. I clienti potranno scegliere tra moduli standard o configurazioni completamente personalizzate, a seconda delle esigenze operative.

Un altro traguardo significativo riguarda la tecnologia V2G (Vehicle-to-Grid), che consente ai veicoli elettrici di interagire con la rete elettrica restituendo energia in eccesso e favorendo l’integrazione delle fonti rinnovabili. Tale funzione sarà disponibile sui modelli Peugeot E-Expert, Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro Electric e Fiat E-Scudo. Stellantis partecipa inoltre al progetto europeo EVVE, sostenuto dal Fondo Innovazione dell’Unione Europea, volto a testare il V2G su vasta scala nelle flotte aziendali. La tecnologia, sviluppata in collaborazione con DREEV (gruppo EDF), verrà introdotta in Francia nel secondo trimestre del 2026.

Sul fronte dei carburanti alternativi, Stellantis partecipa alla dimostrazione del progetto HVO Aurora, con la presenza a Solutrans di due veicoli – Citroën Berlingo e Fiat Ducato – dotati del sensore connesso FluidBox Micro di SP3H. Questa soluzione consente di monitorare e certificare in tempo reale l’uso di carburanti rinnovabili HVO senza la necessità di modifiche a flotte o infrastrutture, contribuendo alla riduzione concreta delle emissioni di CO₂.

Con oltre 39,3% di quota di mercato per i veicoli commerciali leggeri in Francia e quasi il 43% per le motorizzazioni completamente elettriche, Stellantis Pro One consolida la propria posizione di leadership e la capacità di anticipare le esigenze dei clienti professionali.

La business unit Stellantis Pro One riunisce la forza di marchi come Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall, offrendo un portafoglio di prodotti e servizi tra i più completi del settore. Attraverso un network di oltre 20.000 punti vendita e assistenza nel mondo, il gruppo continua a guidare la trasformazione del trasporto commerciale combinando innovazione, sostenibilità e personalizzazione, con un obiettivo chiaro: costruire il futuro della mobilità professionale.