Sondaggio Apollo Tyres: oltre la metà degli automobilisti sottovaluta le distanze di arresto sul bagnato

Un nuovo sondaggio rivela un dato preoccupante: oltre la metà degli automobilisti italiani non rispetta o ignora completamente la distanza di sicurezza necessaria per arrestare il veicolo su strade bagnate. La ricerca, condotta nel novembre 2025 su un campione di 1.000 automobilisti, mette in evidenza una diffusa mancanza di consapevolezza riguardo alle corrette distanze di arresto e al comportamento da tenere in condizioni di scarsa aderenza.

Secondo le associazioni automobilistiche, la distanza di sicurezza standard di due secondi deve essere **raddoppiata in caso di pioggia**, ma il 52% dei proprietari di auto ritiene adeguata una distanza inferiore a quattro secondi**, mentre il **14% ammette di non sapere quale sia quella corretta. Solo il 21% degli intervistati conosce la regola del raddoppio dello spazio di frenata sul bagnato. L’aspetto più critico emerge nella fascia d’età tra i 25 e i 34 anni, dove soltanto il 13% ha risposto correttamente.

Il problema non si limita a una mera questione teorica. Una distanza insufficiente tra i veicoli aumenta significativamente il rischio di collisione, soprattutto su fondi stradali scivolosi, dove il tempo di reazione e lo spazio necessario per frenare si allungano sensibilmente. Gli esperti sottolineano quanto sia fondamentale sensibilizzare i conducenti su questi aspetti, promuovendo una formazione continua e un controllo costante delle condizioni degli pneumatici.

“Questo sondaggio sottolinea l’importanza di una formazione continua sulle distanze di arresto”, ha dichiarato Yves Pouliquen, Vice President, Commercial EMEA di Apollo Tyres Ltd. “Invitiamo i proprietari di auto a verificare la classe di aderenza sul bagnato degli pneumatici sostitutivi prima dell’acquisto, in modo da essere certi che il prodotto sia adatto anche in condizioni meteorologiche avverse. Vredestein Quatrac, la nostra linea di pneumatici all-season, è stata progettata per offrire tenuta di strada ottimale, spazi di frenata ridotti ed elevata aderenza, assicurando al conducente la massima sicurezza durante tutto l’anno.”

Il marchio Vredestein, prodotto in Europa da Apollo Tyres, è sinonimo di affidabilità e qualità nel settore degli pneumatici all-season. Il modello Quatrac, in particolare, ha recentemente ottenuto il primo posto nel test annuale di Auto Bild Allrad, sbaragliando dieci concorrenti grazie alla sua performance equilibrata e sicura su qualsiasi superficie. Gli esperti della rivista hanno lodato il pneumatico per il suo “talento a tutto tondo” e per il comportamento eccellente sul bagnato e sulla neve, dove si è distinto per la frenata e l’aderenza. I tester hanno inoltre rilevato che il battistrada del Vredestein Quatrac non presenta punti deboli in caso di aquaplaning, dimostrandosi una scelta efficace per affrontare con sicurezza condizioni climatiche variabili.

I prodotti della linea Quatrac sono disponibili in versioni standard e ad alte prestazioni, ottimizzati per vetture ibride ed elettriche di nuova generazione**. Offrono una risposta di frenata sicura, contrastano l’aquaplaning e mantengono stabilità anche alle alte velocità. Accanto alla gamma principale, la versione Quatrac Pro+ è pensata per veicoli ad alte prestazioni che necessitano di massima precisione e trazione.

Sull’onda di questo successo, Apollo Tyres annuncia per il 2026 l’introduzione di un nuovo prodotto all’interno della premiata gamma Quatrac, confermando l’impegno del gruppo nello sviluppo di soluzioni sempre più sicure e performanti per gli automobilisti europei.

I risultati del sondaggio mostrano chiaramente che il margine di miglioramento in tema di sicurezza stradale è ancora ampio. Comprendere e rispettare le distanze di arresto, unito alla scelta di pneumatici di qualità, rappresenta un passo decisivo per ridurre il rischio di incidenti e garantire una guida più consapevole e sicura, anche sotto la pioggia.

