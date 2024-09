Sony lancia una nuova colorazione per le cuffie serie 1000X: arriva il Rosa Fumé

Sony ha annunciato una novità che farà impazzire gli amanti della tecnologia e dello stile. Le pluripremiate cuffie con eliminazione del rumore WH-1000XM5 e gli auricolari WF-1000XM5 saranno ora disponibili in una nuova e affascinante colorazione: Rosa Fumé. Questo nuovo colore, delicato e sofisticato, non è solo una scelta estetica, ma rappresenta un’opportunità per arricchire il proprio look con un accessorio che unisce moda e tecnologia.

La serie 1000X di Sony è già rinomata per offrire una qualità audio impeccabile e la migliore tecnologia di cancellazione del rumore disponibile sul mercato. Con la nuova colorazione Rosa Fumé, queste cuffie e auricolari diventano ancora più irresistibili per chi cerca di distinguersi, senza rinunciare a un’esperienza sonora straordinaria.

Il Rosa Fumé si presenta con una texture polvere e una finitura opaca, pensate per integrarsi armoniosamente in qualsiasi stile, conferendo un tocco elegante e sofisticato. Le cuffie WH-1000XM5, già disponibili in nero, argento platino e blu notte, si arricchiscono quindi di una nuova opzione, che si aggiunge alle varianti cromatiche già presenti anche per gli auricolari WF-1000XM5, disponibili in nero e argento platino.

Oltre a essere un accessorio di tendenza, le cuffie e gli auricolari della serie 1000X mantengono tutte le caratteristiche che li rendono un punto di riferimento nel mondo dell’audio. La cancellazione del rumore leader del settore, combinata con un suono perfettamente calibrato, garantisce un’immersione totale in ogni brano, video o chiamata.