Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Sound Blaster Re:Imagine: la rivoluzione dell’audio digitale

Published

Dal 1989, Sound Blaster è sinonimo di innovazione sonora. Con oltre 400 milioni di dispositivi venduti nel mondo, ha accompagnato l’evoluzione del suono digitale, dando voce ai PC e contribuendo alla nascita del multimedia moderno. Oggi, con Sound Blaster Re:Imagine, Creative Technology porta avanti questa eredità in una nuova direzione: unendo tradizione e futuro in una piattaforma modulare, aperta e creativa, pensata per gamer, musicisti, sviluppatori e professionisti.

Re:Imagine non è una semplice scheda audio, ma un vero e proprio hub audio intelligente, capace di collegare e gestire PC, notebook, smartphone, tablet, console, microfoni, cuffie, altoparlanti e strumenti musicali. Ogni ingresso può essere instradato verso qualsiasi uscita con un semplice tocco, eliminando cablaggi complessi e rendendo la gestione del suono più fluida che mai.

La forza di Re:Imagine risiede nella sua modularità. Grazie ai moduli magnetici intercambiabili – come schermi intelligenti, slider, manopole e tasti rapidi – ogni utente può configurare il dispositivo in base alle proprie esigenze, adattandolo nel tempo alle diverse fasi del proprio lavoro o intrattenimento. A completare questa versatilità, i controlli completamente programmabili consentono di assegnare qualsiasi funzione ai pulsanti: dalla disattivazione di una chiamata all’avvio di una compilazione software, fino al controllo di dispositivi smart home compatibili con Matter.

Dal punto di vista tecnico, Sound Blaster Re:Imagine offre audio da studio a 32 bit / 384 kHz, con DAC e amplificatore di livello professionale, capaci di pilotare sia cuffie da studio sia altoparlanti desktop di alta potenza. È una soluzione che coniuga fedeltà sonora e potenza, pensata per chi esige il massimo della qualità.

Uno degli aspetti più interessanti è l’accesso “Superuser” per sviluppatori, che permette agli utenti esperti di intervenire direttamente sull’hardware e creare app personalizzate, condivisibili con la community. Re:Imagine diventa così una piattaforma aperta, dove il software evolve grazie al contributo collettivo.

Ma la nuova Sound Blaster non si ferma alla tecnica. Creative ha deciso di integrare un lato ludico e creativo, recuperando lo spirito pionieristico dei suoi esordi. All’interno del sistema saranno disponibili app integrate come giochi retrò DOS, visualizzatori musicali, un DJ basato su Intelligenza Artificiale e il ritorno di due icone leggendarie: Dr. Sbaitso e il Sound Blaster Parrot, oggi reinventati come assistenti virtuali AI pronti a intrattenere e collaborare con gli utenti.

La scelta di lanciare Sound Blaster Re:Imagine su Kickstarter non è casuale. Creative vuole coinvolgere direttamente la community, dando ai sostenitori la possibilità di plasmare il futuro del marchio. Come negli anni ’90 furono gamer e creativi a decretare il successo di Sound Blaster, oggi saranno i sostenitori della campagna a guidare la nascita di questa nuova generazione.

Secondo Darran Nathan, Vice President of Operations & Products di Creative Technology, “la Sound Blaster originale ha cambiato il modo in cui milioni di persone hanno vissuto il suono. Con Re:Imagine abbiamo voluto ripensare completamente cosa può essere una Sound Blaster: non solo una scheda audio, ma un hub modulare, una console di controllo e un laboratorio creativo senza limiti. Vogliamo renderla di nuovo protagonista, in un mondo fatto di dispositivi multipli e nuove esperienze.”

Al momento del lancio, Re:Imagine offrirà esperienze ludiche e creative unite a prestazioni audio professionali, grazie alla potenza del DJ AI e al ritorno dei personaggi storici del marchio. La piattaforma, aperta agli sviluppatori, permetterà di ampliare costantemente le sue funzioni con app e strumenti inediti.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Mazda lancia la promozione di Halloween: “Mazda Black is the new Black”

Motori

Triumph Trident 800: la nuova naked che ridefinisce il segmento roadster

Società

ACI: oltre 1.000 i tagliandi di cardiologia grazie alla collaborazione con l’INRC

Motori

Alcantara rivoluziona l’interior auto con la collezione 2025

Tecnologia

Volkswagen: più di due milioni di prodotte con Car2X

Motori

Pininfarina e JAS Motorsport: rinasce l’iconica Honda NSX

Motori

Hyundai IONIQ 9: esperienza a bordo ricca e completa grazie all’integrazione olistica dell’AI

Motori

Kia PV5 Cargo è GUINNES WORLD RECORD: 693,38 km con una singola ricarica

Tecnologia

LG webOS: il sistema operativo che trasforma la Smart TV in un vero cinema domestico

Spettacolo

Eros Ramazzotti svela la tracklist del nuovo album in uscita il 21 novembre

Motori

HONDA: Forza 125 e Forza 350 ricevono nuove colorazioni per il 2026

Motori

TVS Motor entra nel segmento delle Adventure Rally Tourer con la nuova RTX 300

Motori

Renault Duster torna in India: il grande ritorno del SUV che ha fatto la storia

Tecnologia

Sound Blaster Re:Imagine: la rivoluzione dell’audio digitale

Motori

Yamaha XSR900 GP 2026: omaggio a “King” Kenny Roberts con la nuova livrea Legend Yellow

Motori

Nuova Honda Prelude e:HEV: il ritorno di un’icona

Moda

American Vintage lancia la sua prima collezione sportiva: nasce American Vintage Sports Club

Motori

Polini Motori a EICMA 2025: la tradizione incontra l’innovazione elettrica

Spettacolo

EMILI KASA: torna a mezzanotte con “Pita Gyros”

Motori

La nuova BMW iX3 rivoluziona l’esperienza di ricarica
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Volkswagen: più di due milioni di prodotte con Car2X

La connettività è il nuovo motore della mobilità moderna. Con la produzione di oltre due milioni di veicoli Volkswagen dotati di tecnologia Car2X in...

11 ore ago

Tecnologia

LG webOS: il sistema operativo che trasforma la Smart TV in un vero cinema domestico

Il sistema operativo webOS di LG si conferma il cuore pulsante dell’esperienza Smart TV, trasformando il salotto di casa in un autentico centro di...

14 ore ago

Tecnologia

OPPO e Google: una nuova era di intelligenza artificiale per smartphone

OPPO, leader nel settore degli smart device, annuncia un’importante collaborazione con Google per ridefinire l’intelligenza artificiale sugli smartphone. Questa partnership mira a offrire un’esperienza...

1 giorno ago

Tecnologia

Ray-Ban Meta (Gen 2): quando la tecnologia incontra lo stile per rivoluzionare la quotidianità

Ray-Ban e Meta tornano a stupire con la seconda generazione degli occhiali smart Ray-Ban Meta (Gen 2), il perfetto equilibrio tra eleganza e innovazione...

2 giorni ago