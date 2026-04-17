Speciale TG5: la NATO si prepara all'Artico, esercitazione Cold Response 2026

La sicurezza globale si gioca anche tra i ghiacci del Nord Europa. Sabato 18 aprile, in seconda serata su Canale 5, va in onda lo speciale TG5 intitolato NATO per difendersi, un reportage che segue da vicino il contingente italiano impegnato nella grande esercitazione Cold Response 2026.

La missione, documentata dall'inviata Federica Pascale e curata da Fabio Tamburini, racconta una delle più imponenti operazioni NATO degli ultimi anni. Tra Norvegia, Svezia e Finlandia, oltre 32.000 militari provenienti da 14 Paesi, compresa l'Italia, si sono confrontati in condizioni estreme per mettere alla prova la capacità di difesa e reazione dell'Alleanza nell'Artico. La presenza nell'area è diventata cruciale a causa delle tensioni crescenti tra Stati Uniti, Russia e i Paesi confinanti, spingendo la NATO a rafforzarsi nel Grande Nord.

L'Italia partecipa alla Cold Response con la nave San Giusto della Marina Militare e una compagnia degli alpini, parte essenziale del dispositivo multinazionale. L'unità di trasporto italiana, con bacino allagabile per le operazioni anfibie, e circa 350 marinai della San Marco si aggiungono ai 7.500 soldati tra Finlandia, Svezia, Stati Uniti, Francia e Regno Unito presenti in Finlandia, oltre ai 25.000 in Norvegia.

Svolgiamo questo tipo di esercitazioni, dagli Anni '60, anche se oggi la cyber guerra ci costringe a riprodurre le informazioni custodite su mezzi digitali anche in analogico. Insomma, si può dover tornare a bussole e mappe cartacee, raccontano i nostri militari.

L'Artico è sempre più strategico per la sicurezza globale. Sette degli otto stati artici sono membri della NATO: Stati Uniti, Canada, Danimarca (con Groenlandia e Islanda) e Norvegia sono membri fondatori; Finlandia e Svezia si sono unite nel 2023 e 2024, spinte dalle tensioni con la Russia e dal conflitto in Ucraina. La regione è fondamentale anche per le rotte commerciali, i trasporti e le comunicazioni tra America ed Europa.

Nel 2026 è nata Arctic Sentry, una missione multi-dominio che offre alla NATO una visione completa di quanto accade sul fronte artico: qui nasce l'idea della Cold Response, un'operazione che integra manovre terrestri, marittime, aeree, spaziali e cibernetiche.

Il viaggio della troupe di Speciale TG5 segue il contingente italiano dalla Lapponia a Helsinki, dove hanno incontrato Nicola Todaro Marescotti, diplomatico italiano con incarichi passati presso la rappresentanza NATO a Bruxelles. Dalle simulazioni sul campo alle sfide della cyber sicurezza, lo speciale offre uno sguardo inedito sulla nuova frontiera della difesa atlantica.