Stellantis Ventures presenta le sue collaborazioni con startup e tecnologie sostenibili al MOVE 2025

Stellantis Ventures si prepara a esporre le sue pionieristiche collaborazioni con startup e tecnologie sostenibili al MOVE 2025, l’evento più importante al mondo dedicato alla mobilità tecnologica. Questo appuntamento imperdibile si terrà il 18 e 19 giugno presso ExCeL London e vedrà Stellantis al centro della scena con il suo stand interattivo, situato all’ingresso principale.

Stellantis darà ampio risalto alle sue ultime innovazioni nell’ambito della IA, elettrificazione e mobilità inclusiva, collaborando con startup e i suoi iconici marchi, Citroën e FIAT. Tra le novità, il Citroën Ami si pone l’obiettivo di ampliare la libertà di movimento, rispondendo alle esigenze delle persone con disabilità. Contemporaneamente, il Fiat 500e, in collaborazione con Ample, dimostrerà il suo sistema di cambio modulare delle batterie, capace di fornire una ricarica completa in meno di cinque minuti. Non da meno, la Fiat Grande Panda presenta un cavo di ricarica a spirale innovativo che consente una ricarica pratica e senza complicazioni.

In aggiunta, il Battery Innovation Wall illustrerà la ricerca condotta da Stellantis insieme a partner come Factorial e Zeta Energy, che stanno lavorando su chimiche allo stato solido, litio-zolfo e sodio-ione. Tali sviluppi promettono di migliorare le prestazioni e la sostenibilità dei veicoli elettrici. I visitatori avranno inoltre la possibilità di esplorare l’“AI Journey Showcase,” una mostra interattiva che dimostra come l’IA stia già trasformando l’esperienza del cliente dalla progettazione alla guida quotidiana.

Un altro momento saliente del MOVE 2025 è previsto per il 18 giugno, quando Anne Laliron, Vicepresidente Senior di Stellantis, condurrà un’importante discussione intitolata “Veicoli Autonomi: Rendere la Mobilità Futura Accessibile, Sicura e Socialmente Accettata.” La discussione vedrà la partecipazione di esperti leader nel settore, come James Peng di Pony.ai e Mario Trapp del Fraunhofer Institute for Cognitive Systems IKS.

Durante i due giorni dell’evento, diversi leader di Stellantis prenderanno parte a panel e keynote. Tra questi, Anne Laliron terrà un discorso su “AI e il Futuro della Mobilità,” mentre Cédric Nouillant esplorerà le potenzialità delle batterie allo stato solido per garantire maggiore autonomia e una mobilità più sicura.

Con l’appoggio di una vasta rete di startup e ingegneri dedicati, Stellantis continua a spingere per una mobilità sostenibile, ponendosi come obiettivo quello di rendere l’innovazione accessibile a tutti attraverso tecnologie che puntano su semplicità e utilità.