Al via la quinta edizione del Gioco per Sempre Kids Award: i bambini votano il giocattolo preferito

I bambini tornano protagonisti e tornano a eleggere il giocattolo che li ha emozionati di più nell'anno, grazie alla quinta edizione del Gioco per Sempre Kids Award, il riconoscimento firmato Assogiocattoli che mette al centro il valore del gioco nella crescita e nella società.

Dal 4 al 31 maggio, tutti i bambini d'Italia hanno la possibilità di votare online, supportati dai genitori, il loro giocattolo preferito che ha saputo conquistare il loro cuore. Un'esperienza in cui la giuria coincide proprio con i veri destinatari del premio: i più piccoli. I giovani giudici, oltre a decretare il vincitore, parteciperanno anche a un'estrazione speciale che darà ai più fortunati la possibilità di ricevere in regalo proprio il giocattolo che hanno scelto.

Il giocattolo più votato verrà annunciato ufficialmente l'11 giugno, in occasione della Giornata Internazionale del Gioco. Questa ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite, sottolinea quanto il gioco sia fondamentale nell'apprendimento e nel benessere dell'infanzia, ma anche elemento trasversale che unisce generazioni, culture e società.

Anno dopo anno, il premio si conferma più di una semplice competizione tra prodotti: si inserisce in un percorso di educazione e sensibilizzazione portato avanti da Assogiocattoli con la campagna Gioco per Sempre, nata con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza dell'importanza del gioco come esperienza imprescindibile per lo sviluppo, la condivisione e il benessere famigliare.

La storia del premio ne testimonia il successo: nel 2022 il Calcio Balilla, nel 2023 il Castello di Super Mario, mentre la scorsa edizione è stata dominata da Raccontastorie Faba, premiato nuovamente dopo la vittoria del 2024, segno di una proposta capace di coinvolgere bambini e famiglie attraverso un gioco basato sull'ascolto e sull'immaginazione.

Le parole di Maurizio Cutrino, Direttore di Assogiocattoli, sintetizzano la filosofia dell'iniziativa: Con la campagna Gioco per Sempre, Assogiocattoli rinnova da ormai 5 anni il proprio impegno nel promuovere una cultura del gioco che ne riconosca il valore educativo, sociale e relazionale. Questo premio rappresenta un momento particolarmente significativo, perché consente di ascoltare direttamente la voce dei bambini e di riconoscere la centralità delle loro opinioni. Attraverso questa iniziativa vogliamo ribadire ancora una volta che il gioco non è soltanto un momento di svago, ma un'esperienza fondamentale di crescita, condivisione e scoperta, capace di trasmettere autenticità, semplicità e bellezza nel rapporto con gli altri e con il mondo che ci circonda.

Anche quest'anno, quindi, spetta proprio ai bambini l'onore di scegliere il giocattolo migliore, rafforzando il gioco come linguaggio universale capace di unire generazioni e raccontare la creatività e la libertà dell'infanzia. Non resta che partecipare alla votazione e scoprire quale sarà il giocattolo che conquisterà la nuova edizione del Gioco per Sempre Kids Award.