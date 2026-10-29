Super! lancia New School Live e annuncia il film New School - The Movie

Super! porta in onda New School Live il 30 ottobre e annuncia il debutto del film New School - The Movie l'11 dicembre. Cast, sorprese e interazione con i fan.

Grande attesa per New School tra i più giovani: Super! dedica un appuntamento speciale venerdì 30 ottobre alle ore 18.00 con New School Live, una diretta dagli studi di Roma che vedrà riunito tutto il cast della celebre sitcom per ragazzi amata dalla Generazione Alpha.

A condurre la serata ci sarà Angelo Cattivelli, speaker radiofonico e content creator, insieme ai protagonisti storici Matteo Valentini, Cloe Romagnoli, Edoardo Tarantini, Paolo e Andrea Castronovo, Alice Papes, Noemi Brazzoli, Nicole Di Julio, Federica Fabiani e Alberto Torquati. Sarà una vera festa per i fan che potranno rivedere le scene più amate, ascoltare aneddoti inediti e rivivere la storia di una serie che dal 2017 ha conquistato il pubblico delle nuove generazioni.

Durante la trasmissione, il pubblico avrà un ruolo attivo: i fan potranno inviare domande agli attori e interagire in tempo reale, rendendo l'evento ancora più coinvolgente. Non mancheranno le sorprese e qualche anticipazione sulla nuova stagione.

Le sorprese non finiscono qui. Durante lo speciale verrà ufficializzato un evento attesissimo: l'11 dicembre arriverà su Super! alle ore 19.50, in simulcast su DeAKids (canale 601 di Sky), New School - The Movie, le cui riprese si sono appena concluse. Una nuova avventura che promette colpi di scena, divertimento ed emozioni, pronta ad arricchire ulteriormente l'universo di New School.

L'appuntamento di venerdì 30 ottobre con New School Live e la premiere di New School - The Movie l'11 dicembre confermano l'impegno di Super! nell'offrire contenuti originali e coinvolgenti, capaci di riunire le famiglie davanti allo schermo.