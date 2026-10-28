Risiko - Sfide di potere chiude con Trump e le tensioni tra USA e Oriente

Ultima puntata di Risiko - Sfide di potere: Federico Rampini affronta lo scontro USA-Cina e gli equilibri nell'Indopacifico a pochi giorni dalle elezioni USA.

Giovedì 29 ottobre, su Canale 5 in seconda serata, va in onda l'episodio conclusivo della seconda edizione di Risiko - Sfide di potere. Il programma, condotto da Federico Rampini e prodotto da Videonews, dedica il suo ultimo appuntamento alle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Oriente, con un focus particolare sui giorni che precedono le elezioni di midterm americane.

L'episodio, intitolato Donald Trump e il Pericolo a Oriente, esplora la competizione globale tra le due grandi potenze del momento: Stati Uniti e Cina. Nell'area strategica dell'Indopacifico, Rampini analizza il fitto intreccio di alleanze, rivalità regionali e crescenti tensioni militari che rendono questa regione fondamentale per il futuro degli equilibri mondiali.

Protagonisti dell'analisi anche il Giappone, alleato storico di Washington, il confronto tra Corea del Nord e Corea del Sud e il ruolo sempre più centrale dell'India, superpotenza sia demografica che economica.

Il viaggio parte da Washington DC, dove Rampini visita i memoriali del cimitero di Arlington e il National Mall, ricostruendo il ricordo dei caduti nella guerra del Pacifico. Di particolare impatto, la tappa di fronte all'Enola Gay, l'aereo che portò la bomba atomica su Hiroshima. A New York il racconto tocca le strade della nuova Chinatown nel Queens e la USS Intrepid, l'imponente portaerei ancorata a Manhattan che racconta un altro capitolo della storia militare americana.

A completare lo sguardo verso l'Estremo Oriente, Rampini intervista lo scrittore giapponese Keiichiro Hirano negli spazi suggestivi della Japan Society, fornendo un'analisi sulla cultura e sulla società giapponese nel contesto attuale.

Non manca l'Italia tra i protagonisti: Marco Tronchetti Provera, manager di spicco e attento osservatore dei mercati asiatici, porterà la propria esperienza nel confronto internazionale.

Il dibattito viene arricchito dai contributi di esperti autorevoli come Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico di ISPI, Francesco Sisci, sinologo della Renmin University di Pechino, Alessandra Colarizi, direttrice editoriale di China Files, e Alec Ross, docente di tecnologia all'Università di Bologna.

La seconda stagione di Risiko - Sfide di potere si conclude così con una puntata che getta luce sulle dinamiche più complesse dell'attualità globale e sulle sfide del potere tra Occidente e Oriente.