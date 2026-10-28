Ozzy Osbourne e Black Sabbath: il concerto d'addio diventa film e colonna sonora

Ozzy Osbourne e i Black Sabbath sono pronti a emozionare nuovamente i fan con il progetto Back To The Beginning, un evento destinato a diventare leggenda nella storia dell'hard rock e dell'heavy metal. La storica esibizione al Villa Park di Birmingham, ultima apparizione dal vivo di Ozzy Osbourne nella sua città natale e appena 17 giorni prima della sua prematura scomparsa, diventa film e colonna sonora. Il live, che ha visto la reunion della formazione originale dopo oltre 20 anni (con Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward), sarà disponibile dall'11 dicembre 2026 in vari formati: 4K Ultra HD Blu-ray, CD, vinile e digitale.

L'evento, sold out con oltre 3 milioni di richieste per 44.000 posti disponibili, ha richiamato un pubblico da record e si è trasformato in una vera e propria festa internazionale dell'hard rock. A condurre la serata è stato Jason Momoa, con Tom Morello (Rage Against the Machine) direttore musicale. Il palco ha ospitato alcune delle più grandi band e artisti del genere: Alice in Chains, Anthrax, Gojira, Guns N Roses, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Metallica, Pantera, Rival Sons, Slayer, Tool, e una lunga lista di ospiti speciali, tra cui Adam Wakeman, Billy Corgan, Sammy Hagar, Steven Tyler e molti altri.

Il DVD presenta oltre tre ore di musica con i momenti salienti del concerto del 5 luglio 2025, incluse performance straordinarie come Jack Black in Mr. Crowley e Fred Durst in Changes. I contenuti extra includeranno il dietro le quinte, tributi video di icone come Dolly Parton, AC/DC, Ricky Gervais e il documentario Sounds of Birmingham, permettendo ai fan di rivivere tutta l'energia di quella giornata memorabile.

Il film e la colonna sonora potranno essere preordinati già oggi anche nelle edizioni doppio Blu-ray + CD o doppio Blu-ray + doppio vinile (sia colorato splatter che nero). Previsto anche uno speciale cofanetto Deluxe, in uscita ad aprile 2027, che includerà memorabilia esclusivi e un Blu-ray HD bonus con tutte le 35 canzoni e le cover dei grandi ospiti dell'evento.

Diretto per il cinema da Ben Wainwright-Pearce, con la regia live di Tim van Someren, il film concert è prodotto da Mercury Studios e distribuito globalmente da Trafalgar Releasing.

Back to the Beginning è stato un evento unico che farà parte della storia della musica, ha dichiarato Sharon Osbourne, moglie e manager di Ozzy Osbourne. Ozzy ha sofferto di dolore cronico negli ultimi sei anni della sua vita; il suo unico desiderio era quello di esibirsi un'ultima volta per ringraziare i suoi fan e salutarli. È stato un giorno incredibile, quando i suoi colleghi del mondo rock sono arrivati da tutto il mondo per celebrare il suo talento leggendario e la sua straordinaria eredità.

Back to the Beginning è la straordinaria testimonianza di una giornata che ha riunito la comunità musicale come poche altre. Per i Mercury Studios, l'opportunità di preservare queste performance e le storie che le circondano è stata incredibilmente significativa. Le edizioni speciali permettono ai fan di rivivere quella giornata storica e di ritrovare, anche negli anni a venire, le esibizioni, gli omaggi e tutta l'emozione di quel momento conclude Tristan Whitlam dei Mercury Studios.

I fan possono già ascoltare in digitale e vedere il video di Mr. Crowley di Ozzy Osbourne, anticipando un tributo senza precedenti a una delle icone assolute della musica internazionale.