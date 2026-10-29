The Neighbourhood tornano in Italia: unica data a Firenze nel luglio 2027

The Neighbourhood, una delle band più iconiche dell'alternative rock contemporaneo, annunciano il ritorno dal vivo in Italia con un'unica, attesissima data: martedì 13 luglio 2027 all'Arena delle Cornacchie nel Parco delle Cascine di Firenze. Dopo il sold out all'Unipol Forum di Milano nella primavera 2026, la band californiana sceglie una sola tappa nel nostro Paese per celebrare un nuovo capitolo della propria storia musicale.



Il concerto offrirà ai fan la rara occasione di rivivere dal vivo i brani che hanno segnato la carriera dei The Neighbourhood e conquistato milioni di ascoltatori in tutto il mondo, da Sweater Weather a Softcore, passando per Reflections e Daddy Issues. La setlist comprenderà anche le nuove tracce tratte dall'album (((((ultraSOUND))))), uscito nel 2025 dopo cinque anni di silenzio e preceduto da una lunga pausa della band.



Nella versione deluxe ((ultraSOUND))+, lanciata a febbraio di quest'anno, sono stati aggiunti cinque brani inediti che approfondiscono e ampliano l'universo sonoro dell'album. Tra questi spicca la focus track Good Grief, capace di esplorare le atmosfere intime e stratificate che hanno reso unico il sound dei The Neighbourhood.



Il nuovo album, registrato tra i Conway Studios di Los Angeles e la sala prove The Beehive di Van Nuys, segna il ritorno di Jesse Rutherford, Zach Abels, Jeremy Freedman, Mikey Margott e Brandon Fried dopo tre anni di assenza. Sull'album, Zach Abels ha dichiarato: Non eravamo obbligati a realizzare questo disco. Siamo tornati perché lo volevamo. È stato come tornare in garage: divertente e senza troppi vincoli. Brandon Fried aggiunge: Nessuno ci diceva cosa dovevamo fare. Per la prima volta eravamo completamente autonomi: niente etichetta, niente contratto, solo noi che decidevamo di fare di nuovo musica.



Elemento simbolico dell'album è il colore grigio, oggi reinterpretato come metafora di cambiamento e maturità. Jesse Rutherford commenta: Prima era tutto bianco o nero. Ora è grigio.



I The Neighbourhood, formati in California nel 2011, hanno conquistato la scena internazionale grazie a Sweater Weather, brano diventato hit multi-platino negli Stati Uniti e ormai icona da oltre cinque miliardi di stream su Spotify. A partire dal debutto I Love You (2013), la loro discografia mescola alternative rock, pop, R&B ed elettronica attraverso album come Wiped Out!, The Neighbourhood e Chip Chrome & the Mono-Tones. Con cinque singoli multi-platino, sei certificati platino, otto oro e due album certificati platino, la band ha ridefinito la malinconia pop trasformandola in una cifra stilistica personale e fortemente riconoscibile.



L'attesa per il ritorno dei The Neighbourhood è altissima: la data di Firenze promette di essere uno degli eventi imperdibili dell'estate 2027 per gli amanti dell'alternative rock internazionale.