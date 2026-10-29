Halloween d'autore: Alessandro Borghese celebra IT con piatti d'alta cucina tra Milano e Venezia

Halloween entra nella cucina d'autore grazie all'estro di Alessandro Borghese, che dal 30 ottobre al 2 novembre trasformerà i suoi ristoranti di Milano e Venezia in scenografie ispirate a IT, il celebre romanzo di Stephen King. I locali AB - Il lusso della semplicità inviteranno gli ospiti in un'atmosfera immersiva, dove dettagli cinematografici e richiami all'iconico clown Pennywise prenderanno vita con eleganza.



Palloncini rossi, barchette di carta e messaggi enigmatici saranno il filo conduttore di un Halloween che unisce suspense e raffinatezza. L'universo di IT si rifletterà sia nell'allestimento che nei sapori. La scelta di Borghese rende omaggio anche all'indimenticabile interpretazione di Tim Curry, capace di segnare l'immaginario collettivo di intere generazioni.



Due piatti speciali faranno da protagonisti per questa occasione esclusiva. A Milano, gli ospiti potranno assaggiare una mousse di zucca con cremoso e dacquoise al pistacchio, gel di lampone e velo di ananas: una combinazione che celebra l'autunno e offre un tocco creativo al classico dolce. A Venezia, con affaccio sul Canal Grande, sarà invece protagonista un palloncino di mousse di rigaglie di corte al pepe bourbon con glassa alla melagrana fermentata, vera opera d'arte gastronomica che richiama il simbolismo del racconto e la cura tecnica della cucina di Borghese.



Le creazioni, realizzate con ingredienti selezionati e una presentazione curata nei minimi particolari, offriranno un'esperienza che unisce la ricerca della materia prima all'immaginario thriller, senza rinunciare all'identità della cucina firmata Borghese.



Chiunque cerchi un Halloween fuori dall'ordinario potrà vivere queste suggestioni da AB - Il lusso della semplicità, sia a Milano che a Venezia, tra sapori sofisticati e il fascino eterno delle storie di Stephen King.