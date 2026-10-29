Musicante Awards Premio Pino Daniele 2026: le finali in diretta su Rai Radio 2 e Rai Play

La seconda edizione dei Musicante Awards - Premio Pino Daniele torna il 5 e 7 novembre in diretta su Rai Radio 2 e Rai Play, valorizzando giovani talenti.

Il 5 e il 7 novembre, alle 21.00, gli Studi Rai di via Asiago a Roma ospiteranno le fasi finali della seconda edizione dei Musicante Awards - Premio Pino Daniele, in diretta su Rai Radio 2 e streaming su Rai Play. A guidare il pubblico nel viaggio musicale saranno Gino Castaldo e Martina Di Florio, che condurranno due serate dedicate alla scoperta e alla promozione dei nuovi Musicanti, giovani interpreti, autori e strumentisti selezionati e sostenuti dalla Fondazione Pino Daniele.

L'obiettivo del progetto, nato per valorizzare le nuove identità musicali, è offrire spazio e visibilità a talenti capaci di sviluppare una visione artistica personale e coerente con i valori che hanno guidato Pino Daniele. I partecipanti hanno seguito un percorso di crescita all'interno del Campus Musicante, realizzato con docenti Pop Rock del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, preparando esibizioni pensate appositamente per il pubblico radiofonico.

La prima serata, Destinazione Musicante - In viaggio con Pino Daniele, vedrà protagonista la selezione finale degli artisti emergenti provenienti dalle Live Audition di luglio: Berlina, Chiara Tegas, Fancy, Ilaria, Lauryyn, Lorr, Martina Ravetta e Morena Chiara si contenderanno l'ingresso nel cast dei Musicanti. Accanto a loro si esibiranno anche gli artisti già scelti dalla Fondazione per la coerenza del loro percorso artistico: Andrea Radice, Arabella Rustico, Casadilego, Groove at Home, Pierdavide Carone, Roberta Gentile e Vincenzo Viscardi.

La finale del 7 novembre sarà il culmine di questo percorso con la consegna dei Musicante Awards e in particolare del prestigioso Musicante Award - Premio Pino Daniele, accompagnato da un contributo per sostenere lo sviluppo del vincitore. I riconoscimenti valorizzeranno identità, scrittura, interpretazione, ricerca sonora e capacità live degli artisti.

Entrambe le serate saranno eseguite interamente dal vivo, coinvolgendo oltre 50 giovani musicisti selezionati tra i migliori giovani talenti nazionali. La presenza di partner dell'industria discografica ed editoriale offrirà inoltre opportunità concrete ai Musicanti di avviare nuovi percorsi professionali. Il progetto è sostenuto da SIAE, dal Ministero dell'Università e della Ricerca come iniziativa di formazione artistica innovativa e da NUOVO IMAIE.

I Musicante Awards celebrano la musica emergente italiana, dando voce alle nuove generazioni e promuovendo una scena sempre più viva e ricca di contaminazioni, nel segno indelebile lasciato da Pino Daniele.