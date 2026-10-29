Mobile Suit Gundam Battle Operation 3 annunciato per PS5 e PC, arriva il cross-play

Bandai Namco Entertainment Inc. ha annunciato ufficialmente Mobile Suit Gundam Battle Operation 3, il nuovo capitolo della popolare saga dedicata agli scontri tra Mobile Suit. Il titolo, presentato in occasione delle celebrazioni per il 40° anniversario dei giochi di Gundam, sarà disponibile come free-to-play su PlayStation 5 e PC tramite Steam, introducendo per la prima volta il supporto al cross-play tra le due piattaforme.



Grafica migliorata, battaglie su larga scala e nuove funzionalità tattiche sono alcuni dei punti di forza di questa nuova iterazione. I giocatori potranno immergersi in combattimenti a squadre con Mobile Suit riprodotti nei minimi dettagli, e prendere parte a scontri su vasta scala che permettono di rivivere tutta l'atmosfera tipica dell'universo Gundam. Ogni utente sarà chiamato a vestire i panni di un mercenario, scegliendo tra un'ampia selezione di Mobile Suit leggendari da pilotare in campo di battaglia, dove la collaborazione tra mech e fanteria diventa sempre più fondamentale.



Il gameplay evolve il celebre sistema di combattimento interforze della serie. In aggiunta agli scontri tra mech, i giocatori avranno la possibilità di uscire dall'abitacolo per piazzare bombe, effettuare richieste di fuoco di supporto e conquistare obiettivi strategici muovendosi a piedi. Al lancio saranno inclusi Mobile Suit dall'Universal Century e dagli universi alternativi, a partire dalla serie Gundam SEED, con il piano di espandere ulteriormente la selezione attraverso aggiornamenti futuri.



Tra le novità, spicca anche il sistema delle abilità SP, che introduce abilità uniche per ogni Mobile Suit, rafforzando il ruolo strategico delle unità in gioco e la personalizzazione dello stile di combattimento. Una nuova funzionalità chiamata Battle Assist fornisce inoltre un'interfaccia utente migliorata, studiata per agevolare l'esecuzione di combo e manovre avanzate.



Il supporto per il cross-play tra PlayStation 5 e PC rappresenta un'altra svolta per la serie, permettendo a utenti delle due piattaforme di affrontarsi online in battaglie condivise senza limiti. Il gioco, annunciato come free-to-play, promette di mantenere vivo l'entusiasmo dei fan storici e di attrarre una nuova generazione di giocatori grazie all'accessibilità, alla profondità strategica e al fascino senza tempo dei Mobile Suit.



Mobile Suit Gundam Battle Operation 3 sarà disponibile prossimamente per PlayStation 5 e PC via Steam con tutti i contenuti e le funzioni pensate per un'esperienza sempre più immersiva e competitiva.