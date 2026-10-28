Dagood YL annuncia la deluxe "Demonio, In Attesa della Grazia" e parte il tour

Dagood YL ha ufficializzato l'arrivo di "Demonio, In Attesa della Grazia", la deluxe edition del suo album "Demonio", in uscita venerdì 30 ottobre per No Regular Music in collaborazione con Warner Music Italy. L'annuncio è accompagnato da un trailer cinematografico, sottolineando il taglio visionario del progetto.



"Demonio, In Attesa della Grazia" racchiude due dimensioni opposte: il demoniaco e la ricerca della grazia, intrecciando ambizione, eccessi, vissuto personale e immaginario potente. Brani dal titolo evocativo, collaborazioni e riferimenti iconici arricchiscono un lavoro che si evolve traccia dopo traccia, mantenendo uno stile riconoscibile ma aperto alle sperimentazioni.



Il sound riflette i richiami del corrido, mescolati all'identità urban e trap di Dagood YL, e apre a nuove sfumature grazie a una produzione più esplorativa. L'universo artistico dell'artista si espande, restando però ancorato alle sue radici e alla sua autenticità.



L'uscita della deluxe edition rappresenta anche l'occasione per annunciare il primo tour dell'artista nei principali club d'Italia, trasformando dal vivo la potenza sonora e visiva della sua musica. Accompagnato da una band composta da chitarra, due trombe e trombone, Dagood YL porterà sul palco una fusione inedita di urban, trap e corrido.



Le date confermate sono: 26 novembre ai Magazzini Generali di Milano, 27 novembre al Locomotiv di Bologna, 28 novembre al The Cage di Livorno, 3 dicembre all'Orion di Roma, 4 dicembre al New Age di Roncade (Treviso) e 10 dicembre a Hiroshima Mon Amour di Torino. I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti online.



Dagood YL è oggi uno dei talenti più discussi e originali della scena urban italiana, con una fanbase in costante crescita e l'appoggio di artisti come Ghali, Kid Yugi, Sick Luke, Side, Astro e Guè. Nato e cresciuto a San Giorgio di Acilia, nella periferia sud di Roma, Dagood ha costruito il suo percorso tra ostacoli e resilienza, iniziando a comporre mentre si trovava agli arresti domiciliari. La sua prima esperienza live è arrivata proprio grazie a un permesso speciale, sul palco dei Magazzini Generali di Milano, seguita dalla partecipazione al Nameless Festival.



L'uscita del video e singolo "Camicia e Zanotti" ha segnato la fine di una fase e l'inizio di una nuova, culminando nell'album "#FREEDAG" che mixa collaborazioni e l'impatto dei corridos tumbados attraverso la lente delle periferie romane. I suoi brani più celebri, come "Uber", "Jimmy Choo", "Mafia" e "Borse Chanel nella Town Freestyle", hanno definito il suo stile, rendendolo una delle voci più riconoscibili della nuova generazione. Dopo il recente singolo "RODRIGO RISIVI" e l'album "DEMONIO", la deluxe edition e il tour segnano una nuova evoluzione, pronta a conquistare dal vivo tutta Italia.