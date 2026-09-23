Antonio Tajani ospite a Dritto e Rovescio: focus su crisi internazionali e sicurezza

Antonio Tajani sarà ospite domani a Dritto e Rovescio su Retequattro: si parlerà di crisi internazionali, sicurezza, giovani e nuovi provvedimenti governativi.

Domani sera in prima serata su Retequattro torna l'appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, che vedrà come ospite principale il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Tajani affronterà una serie di temi centrali per l'attualità politica e sociale. In particolare, l'intervista riguarderà le crisi internazionali emerse negli ultimi giorni alla luce della recente Assemblea generale dell'ONU, con un focus sugli sforzi diplomatici intrapresi dall'Italia per attenuare i principali conflitti a livello globale.

La puntata riserverà ampio spazio ai nuovi provvedimenti del Governo su stranieri e scuola, elementi che hanno suscitato acceso dibattito nelle ultime settimane. Si discuterà inoltre del caso che ha scosso l'opinione pubblica: il ladro ucciso a Baldissero d'Alba, con testimonianze esclusive e l'esposizione di nuovi elementi che potrebbero aggiungere ulteriori dettagli alla vicenda.

Non mancherà infine una riflessione sulla crescente preoccupazione per il tema della violenza tra i giovani, partendo dal recente episodio che ha visto un tredicenne romano accoltellare la sua professoressa. Saranno analizzati i segnali di disagio giovanile e le possibili azioni per contrastare questo fenomeno in aumento.

Al confronto prenderanno parte anche esponenti politici di diversi schieramenti: Giovanni Donzelli (Fratelli d'Italia), Simona Bonafè e Brando Benifei (Partito Democratico), Silvia Sardone (Lega) e Matteo Perego (Forza Italia). La composizione del panel garantirà un dibattito articolato sulle questioni più urgenti del momento.



