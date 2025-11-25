Supermagic debutta a Gardaland con “Arcano” per il Ponte dell’Immacolata

Il Ponte dell’Immacolata 2024 segnerà un momento speciale per gli appassionati di magia e spettacolo. Per la prima volta, il celebre festival internazionale di magia teatrale Supermagic approda al Gardaland Resort, portando sul palco del Gardaland Theatre il suo nuovo show “Arcano”.

Riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come Miglior Spettacolo di Magia, Supermagic rappresenta da oltre vent’anni un punto di riferimento per gli amanti dell’illusione e del teatro magico. Con 21 edizioni realizzate, 130 artisti di fama mondiale, oltre 280.000 spettatori e spettacoli costantemente sold out, il format ha saputo rinnovarsi di anno in anno, conquistando un pubblico sempre più ampio e variegato.

L’evento segnerà anche l’apertura ufficiale della stagione invernale di Gardaland Resort. Dal 5 all’8 dicembre, sono in programma sei repliche di uno show che promette di stupire grazie a effetti scenici, illusioni sorprendenti e numeri di alto livello artistico.

Sul palco si alternerà un cast internazionale di illusionisti, trasformisti e performer d’eccellenza provenienti da Italia, Spagna, Corea del Sud, Finlandia e Olanda. Ognuno di loro proporrà i propri numeri premiati nei più importanti festival mondiali, per offrire al pubblico un’esperienza immersiva e spettacolare.

Supermagic “Arcano” è pensato per coinvolgere spettatori di ogni età: famiglie, appassionati di illusionismo e curiosi troveranno nella combinazione tra magia e teatro una proposta unica nel panorama dell’intrattenimento italiano. L’intero spettacolo è costruito con grande attenzione alla qualità artistica, unendo tradizione, innovazione e il fascino senza tempo dell’illusione dal vivo.

Gardaland si prepara così ad accogliere un nuovo evento di prestigio nel suo calendario, confermandosi una destinazione capace di offrire esperienze emozionanti anche nei mesi invernali. Con “Arcano”, la magia si farà protagonista e trasformerà il teatro del parco in un luogo dove tutto sembra possibile.

Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere, almeno per una sera, l’emozione del mistero e della meraviglia.