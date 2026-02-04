Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Suunto celebra 90 anni di avventura e innovazione con una Limited Edition del Vertical 2

Published

Nel febbraio 2026 il marchio finlandese Suunto celebra un traguardo straordinario: novant’anni di attività all’insegna dell’avventura, dell’innovazione e del design nordico. Fondata nel 1936, l’azienda è diventata un punto di riferimento mondiale per gli strumenti e i dispositivi wearable dedicati allo sport e alle immersioni, unendo tecnologia, precisione e spirito pionieristico.

Sin dalle sue origini, Suunto ha incarnato un autentico spirito esplorativo. Gli orologi e le bussole del marchio hanno accompagnato generazioni di avventurieri in spedizioni estreme: dalle profondità marine fino alle cime più alte del pianeta. Questa costante ricerca del limite e dell’innovazione ha definito il DNA del brand, che da oltre nove decenni continua a sfidare se stesso e il mondo dell’outdoor.

In occasione del suo 90° anniversario, Suunto presenta una edizione limitata del Suunto Vertical 2, ispirata al leggendario Suunto Vector, uno dei modelli più iconici della sua storia. Il nuovo segnatempo rappresenta un omaggio all’evoluzione tecnologica dell’azienda e alla capacità di unire tradizione e modernità, portando avanti quell’idea di esplorazione che da sempre contraddistingue il marchio.

Ma il compleanno non sarà soltanto un momento celebrativo: durante il 2026, Suunto darà vita a eventi internazionali, esposizioni e iniziative dedicate alla community di appassionati, atleti e professionisti del settore, per condividere insieme la passione per l’avventura e rendere omaggio alla storia di un brand che ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario outdoor.

Con i suoi 90 anni di storia, Suunto dimostra di essere più che un marchio: è una comunità, un simbolo di autenticità e precisione nordica, un compagno fedele nelle avventure di chi non smette mai di cercare. Per Suunto, l’avventura è prima di tutto uno stato mentale.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Spettacolo

ËGO: annuncia oggi “VERMI”, il suo nuovo album fuori ovunque il 13 febbraio

Motori

Lancia al Racing Meeting 2026: competizione, heritage e futuro sportivo

Spettacolo

Sky Calcio Unplugged: il gioco torna a parlare nel nuovo videopodcast Sky Original

Motori

Dacia Bigster: il SUV robusto pensato per l’avventura senza limiti

Spettacolo

MasterChef Italia, un viaggio tra culture e sapori: la competizione sbarca in Norvegia

Sport

Samsung porta l’innovazione Galaxy AI ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Motori

Kimi Antonelli e la nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: potenza e stile per la nuova stagione

Tecnologia

Suunto celebra 90 anni di avventura e innovazione con una Limited Edition del Vertical 2

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Società

Il Premio Strega festeggia 80 anni: una celebrazione tra storia, cultura e innovazione

Motori

Jaecoo 7 e la sua filosofia super hybrid

Motori

McLaren celebra la doppia vittoria in F1 con la Artura Spider MCL39 Championship Edition

Spettacolo

Apple TV svela la lineup 2026: tra grandi ritorni, nuovi titoli originali e Formula 1 in diretta

Motori

Citroën rinnova il suo impegno contro il bullismo con AMI e il progetto Gëneration Ami

Motori

Gennaio in crescita per Opel in Italia: vendite in aumento e successo per la Super Rottamazione

Spettacolo

Peugeot rinnova la partnership con l’Accademia César e celebra il cinema francese

Spettacolo

Birthh annuncia “Senza Fiato”: il primo album interamente in italiano

Sport

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 accende Como: sport, musica e solidarietà
Myplant & Garden

Società

Myplant & Garden 2026: 60.000 metri quadri, quattro padiglioni a Rho

Tecnologia

Samsung lancia il nuovo Color E-Paper da 13 pollici realizzato in bio-resina di fitoplancton
Advertisement

Ti potrebbe interessare