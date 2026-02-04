Suunto celebra 90 anni di avventura e innovazione con una Limited Edition del Vertical 2

Nel febbraio 2026 il marchio finlandese Suunto celebra un traguardo straordinario: novant’anni di attività all’insegna dell’avventura, dell’innovazione e del design nordico. Fondata nel 1936, l’azienda è diventata un punto di riferimento mondiale per gli strumenti e i dispositivi wearable dedicati allo sport e alle immersioni, unendo tecnologia, precisione e spirito pionieristico.

Sin dalle sue origini, Suunto ha incarnato un autentico spirito esplorativo. Gli orologi e le bussole del marchio hanno accompagnato generazioni di avventurieri in spedizioni estreme: dalle profondità marine fino alle cime più alte del pianeta. Questa costante ricerca del limite e dell’innovazione ha definito il DNA del brand, che da oltre nove decenni continua a sfidare se stesso e il mondo dell’outdoor.

In occasione del suo 90° anniversario, Suunto presenta una edizione limitata del Suunto Vertical 2, ispirata al leggendario Suunto Vector, uno dei modelli più iconici della sua storia. Il nuovo segnatempo rappresenta un omaggio all’evoluzione tecnologica dell’azienda e alla capacità di unire tradizione e modernità, portando avanti quell’idea di esplorazione che da sempre contraddistingue il marchio.

Ma il compleanno non sarà soltanto un momento celebrativo: durante il 2026, Suunto darà vita a eventi internazionali, esposizioni e iniziative dedicate alla community di appassionati, atleti e professionisti del settore, per condividere insieme la passione per l’avventura e rendere omaggio alla storia di un brand che ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario outdoor.

Con i suoi 90 anni di storia, Suunto dimostra di essere più che un marchio: è una comunità, un simbolo di autenticità e precisione nordica, un compagno fedele nelle avventure di chi non smette mai di cercare. Per Suunto, l’avventura è prima di tutto uno stato mentale.