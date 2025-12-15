Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Suzuki è l’Auto del Festival di Sanremo 2026

Published

Suzuki torna protagonista al Festival di Sanremo e conferma il suo legame indissolubile con la musica italiana. La Suzuki Swift Hybrid sarà l’Auto Ufficiale della 76ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, con Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica. La partnership con Rai Pubblicità si rinnova così all’insegna della passione per la musica e dell’innovazione tecnologica.

La Swift Hybrid accompagna già il celebre conduttore nella clip di apertura della serata finale di *Sanremo Giovani – Sarà Sanremo*, in onda domenica 14 dicembre su RAI1. Dopo aver seguito i giovani artisti nelle cinque puntate del programma, la compatta ibrida arriverà fino al palco dell’Ariston, incarnando lo spirito del Festival e l’energia delle nuove generazioni.

Anche per l’edizione 2026, Suzuki porterà a Sanremo il suo “Suzuki Stage”, un palcoscenico esterno che rappresenta il cuore pulsante della città durante la kermesse. Questo spazio “outdoor” trasforma la manifestazione in un’esperienza diffusa, vivace e accessibile, capace di coinvolgere non solo il pubblico presente ma anche chi segue il Festival da fuori. Il palco Suzuki sarà, come sempre, un punto di incontro per la musica e per la gente.

Per Suzuki, la musica è un linguaggio universale che esprime gli stessi valori fondamentali del marchio: passione, dinamicità e innovazione. “Nel ritmo di un brano, come nella guida, si ritrova quella combinazione di emozione, tecnica e libertà che ispira ogni creazione Suzuki. Sostenere la musica significa promuovere creatività, autenticità e condivisione”, si legge nel comunicato. Questa visione riflette la filosofia della Casa giapponese, impegnata a costruire esperienze che uniscano le persone attraverso emozioni genuine.

La collaborazione con il Festival di Sanremo non è un episodio isolato, ma parte di un rapporto continuativo che da anni lega Suzuki al mondo dello spettacolo e della musica italiana. Il marchio, da sempre vicino alle passioni nazionali, continua a coniugare tradizione e innovazione.

Dal 1909, anno della fondazione della prima azienda di Michio Suzuki a Hamamatsu, dedicata alla produzione di telai tessili, la casa giapponese ha intrapreso un percorso di crescita costante. Nel 1952 nasce la bicicletta motorizzata Power Free, seguita nel 1955 dalla prima automobile, la Suzulight. Nel 1970 debutta il primo fuoristrada compatto 4×4, il leggendario Jimny, e nel 1988 arriva la Vitara, icona del SUV compatto. Oggi, Suzuki guarda al futuro con modelli ibridi ed elettrici come la eVITARA, il primo modello 100% elettrico presentato nel 2024, confermando il suo impegno verso una mobilità sostenibile e responsabile.

L’attenzione all’ambiente resta infatti un pilastro della filosofia Suzuki. L’azienda è da anni impegnata nel migliorare l’equilibrio tra mobilità ed ecosistema, sviluppando auto, moto e motori fuoribordo pensati non solo per il piacere della guida, ma anche per il benessere del pianeta e delle generazioni future.

Con la nuova edizione del Festival di Sanremo alle porte, Suzuki si prepara ancora una volta a portare la sua energia e la sua eleganza nella città dei fiori, confermandosi come l’Auto della Musica Italiana e come simbolo di un connubio perfetto tra tecnologia, emozione e creatività.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Motori

Fiat 500 Hybrid protagonista al Galà dei 500: un omaggio alle eccellenze italiane

Moda

OTW by Vans incontra S.R. STUDIO. LA. CA.: l’arte di Sterling Ruby rivoluziona la tradizione dello skatewear

Moda

Suzuki lancia la Capsule Collection: l’heritage diventa stile contemporaneo

Motori

Lo spirito del Natale incontra Vespa nel cuore di Milano

Spettacolo

CA7RIEL & Paco Amoroso annunciano il nuovo album “TOP OF THE HILLS”

Tecnologia

Un gorilla che “danza” conquista il Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Spettacolo

nayt è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”.

Motori

Vredestein Comtrac 2+: il nuovo pneumatico estivo premium per veicoli commerciali leggeri

Società

Matteo Salvini ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”

Motori

Citroën C5 Aircross: comfort, tecnologia e audacia verso il titolo “Car of The Year” 2026

Spettacolo

Topo Gigio arriva a teatro: un musical che fa sognare grandi e piccoli

Spettacolo

Mara Sattei torna al Festival di Sanremo 2026 con “Le cose che non sai di me”

Spettacolo

Serena Brancale torna al Festival di Sanremo con “Qui con me”

Sport

Wizz Air diventa Main Partner dell’AS Roma: il debutto sulla maglia il 15 dicembre

Spettacolo

Fulminacci torna a Sanremo 2026 con “Stupida sfortuna” e annuncia il nuovo tour nei palasport

Motori

Suzuki è l’Auto del Festival di Sanremo 2026

Spettacolo

Ditonellapiaga torna a Sanremo 2026 con “Che fastidio!”: ironia, ritmo e nuova energia pop

Spettacolo

Riccardo Cocciante torna dal vivo: il 14 luglio 2026 sul palco del Lake Sound Park di Cernobbio
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Tommaso Paradiso torna sul palco del 76° Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, una canzone che rappresenta un nuovo capitolo nella carriera...

5 minuti ago

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Chiello, una delle voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano, sarà in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Ti...

6 minuti ago

Motori

Fiat 500 Hybrid protagonista al Galà dei 500: un omaggio alle eccellenze italiane

Torino si prepara a celebrare le sue eccellenze in una serata simbolo dell’italianità, della creatività e dell’innovazione. Il Galà dei 500 – Eccellenze italiane,...

9 minuti ago

Moda

Suzuki lancia la Capsule Collection: l’heritage diventa stile contemporaneo

Suzuki apre ufficialmente le vendite online della nuova Suzuki Capsule Collection, una linea di abbigliamento che celebra l’identità del marchio reinterpretandone i simboli in...

21 minuti ago