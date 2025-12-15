Suzuki è l’Auto del Festival di Sanremo 2026

Suzuki torna protagonista al Festival di Sanremo e conferma il suo legame indissolubile con la musica italiana. La Suzuki Swift Hybrid sarà l’Auto Ufficiale della 76ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, con Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica. La partnership con Rai Pubblicità si rinnova così all’insegna della passione per la musica e dell’innovazione tecnologica.

La Swift Hybrid accompagna già il celebre conduttore nella clip di apertura della serata finale di *Sanremo Giovani – Sarà Sanremo*, in onda domenica 14 dicembre su RAI1. Dopo aver seguito i giovani artisti nelle cinque puntate del programma, la compatta ibrida arriverà fino al palco dell’Ariston, incarnando lo spirito del Festival e l’energia delle nuove generazioni.

Anche per l’edizione 2026, Suzuki porterà a Sanremo il suo “Suzuki Stage”, un palcoscenico esterno che rappresenta il cuore pulsante della città durante la kermesse. Questo spazio “outdoor” trasforma la manifestazione in un’esperienza diffusa, vivace e accessibile, capace di coinvolgere non solo il pubblico presente ma anche chi segue il Festival da fuori. Il palco Suzuki sarà, come sempre, un punto di incontro per la musica e per la gente.

Per Suzuki, la musica è un linguaggio universale che esprime gli stessi valori fondamentali del marchio: passione, dinamicità e innovazione. “Nel ritmo di un brano, come nella guida, si ritrova quella combinazione di emozione, tecnica e libertà che ispira ogni creazione Suzuki. Sostenere la musica significa promuovere creatività, autenticità e condivisione”, si legge nel comunicato. Questa visione riflette la filosofia della Casa giapponese, impegnata a costruire esperienze che uniscano le persone attraverso emozioni genuine.

La collaborazione con il Festival di Sanremo non è un episodio isolato, ma parte di un rapporto continuativo che da anni lega Suzuki al mondo dello spettacolo e della musica italiana. Il marchio, da sempre vicino alle passioni nazionali, continua a coniugare tradizione e innovazione.

Dal 1909, anno della fondazione della prima azienda di Michio Suzuki a Hamamatsu, dedicata alla produzione di telai tessili, la casa giapponese ha intrapreso un percorso di crescita costante. Nel 1952 nasce la bicicletta motorizzata Power Free, seguita nel 1955 dalla prima automobile, la Suzulight. Nel 1970 debutta il primo fuoristrada compatto 4×4, il leggendario Jimny, e nel 1988 arriva la Vitara, icona del SUV compatto. Oggi, Suzuki guarda al futuro con modelli ibridi ed elettrici come la eVITARA, il primo modello 100% elettrico presentato nel 2024, confermando il suo impegno verso una mobilità sostenibile e responsabile.

L’attenzione all’ambiente resta infatti un pilastro della filosofia Suzuki. L’azienda è da anni impegnata nel migliorare l’equilibrio tra mobilità ed ecosistema, sviluppando auto, moto e motori fuoribordo pensati non solo per il piacere della guida, ma anche per il benessere del pianeta e delle generazioni future.

Con la nuova edizione del Festival di Sanremo alle porte, Suzuki si prepara ancora una volta a portare la sua energia e la sua eleganza nella città dei fiori, confermandosi come l’Auto della Musica Italiana e come simbolo di un connubio perfetto tra tecnologia, emozione e creatività.