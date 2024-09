Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip: debutto tra natura e innovazione

Suzuki ha scelto l’incantevole cornice dell’Altopiano dei 7 Comuni, in provincia di Vicenza, per presentare la nuova Swift Hybrid 4×4 AllGrip in occasione del 13° Raduno della community degli appassionati delle sue vetture 4×4. Un luogo ideale per il lancio di un’auto che incarna perfettamente il connubio tra avventura, natura e innovazione tecnologica. La Swift Hybrid 4×4 AllGrip si rivolge a chi cerca una vettura capace di adattarsi sia ai percorsi urbani che agli scenari naturali, senza rinunciare a dimensioni compatte e a un impatto ambientale ridotto.

La Suzuki Swift Hybrid 4×4 AllGrip rappresenta un’offerta senza precedenti nel mercato attuale. Si tratta infatti dell’unica vettura a due volumi del segmento B dotata di trazione integrale. Questa caratteristica la rende una scelta ideale per chi desidera un’auto dalle dimensioni contenute, ma con la capacità di affrontare in sicurezza fondi accidentati e a bassa aderenza, senza compromettere lo stile e l’eleganza che caratterizzano da sempre la Swift.

La versione 4×4 conserva l’iconico design a tetto sospeso e le linee sportive della Swift a due ruote motrici, ma introduce elementi unici che ne esaltano la versatilità. L’altezza da terra, aumentata di 25 mm rispetto alla versione standard, e la presenza del differenziale posteriore sono solo alcuni degli elementi che la rendono pronta ad affrontare terreni più impegnativi. Con un’altezza minima da terra di 140 mm, Swift Hybrid 4×4 AllGrip offre una maggiore sicurezza e agilità, anche su strade difficili.

L’auto misura 386 cm in lunghezza, con una carrozzeria che coniuga eleganza, originalità e sportività, progettata anche grazie al contributo del Centro Stile Suzuki di Torino. Nonostante l’aggiunta del sistema di trazione integrale, l’abitacolo e il bagagliaio (265 litri di capacità) mantengono una spaziosità sorprendente per un’auto di queste dimensioni.

La tecnologia AllGrip Auto è il cuore pulsante della Swift Hybrid 4×4 AllGrip. Questo sistema si basa su oltre 50 anni di esperienza di Suzuki nella realizzazione di veicoli a trazione integrale. Progettato per gestire in modo automatico e intelligente la motricità, il sistema non richiede alcun intervento da parte del conducente. La trazione integrale entra in gioco solo quando necessario, garantendo risposte pronte e precise, soprattutto su superfici scivolose come neve o ghiaccio.

Il sistema AllGrip Auto utilizza un albero di trasmissione meccanico e un giunto viscoso per trasferire automaticamente coppia alle ruote posteriori, migliorando stabilità e fluidità di guida.

La Swift Hybrid 4×4 AllGrip è progettata per essere non solo performante, ma anche efficiente. Con un peso aggiuntivo di soli 76 kg rispetto alla versione a due ruote motrici, la vettura rimane agile e scattante, con una massa totale di soli 1.070 kg. Il cuore della Swift Hybrid è un motore ibrido 1.2 con un sistema da 12 volt che combina un motore a tre cilindri a corsa lunga e un motore elettrico capace di erogare 2,3 kW di potenza e 60 Nm di coppia. Questo sistema consente una potenza massima di 82,8 CV e una coppia di 111 Nm, garantendo un equilibrio ideale tra prestazioni e consumi.

La vettura è dotata di un cambio manuale a cinque marce e offre un consumo medio di 4,9 l/100 km, con emissioni di 110 g/km di CO2 nel ciclo misto WLTP.

Nuova Swift Hybrid 4×4 AllGrip , è proposta a listino a € 24.500, prezzo chiavi in mano IVA inclusa, IPT e PFU esclusa.