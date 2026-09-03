Tado° lancia lo Smart Thermostat X di seconda generazione: design ultrasottile e intelligenza artificiale

Tado° ha annunciato il nuovo Smart Thermostat X (2ª generazione), un dispositivo che si conferma come il termostato smart più sottile sul mercato con soli 17,8 mm di spessore, la metà rispetto alla maggior parte dei concorrenti. Il nuovo modello abbina una silhouette raffinata, una finitura bianco opaco e un display LED minimalista, a una innovativa interfaccia touch circolare pensata per un controllo semplice e intuitivo direttamente dal dispositivo.

Un'altra novità è il pulsante programmabile posizionato sulla parte superiore, che permette di accedere rapidamente alle funzioni più utilizzate e può essere personalizzato per mostrare informazioni come il livello di umidità o per attivare il riscaldamento con un semplice tocco. L'esperienza d'uso si basa sulle funzionalità della gamma tado° X, tra cui la compatibilità con i protocolli Matter e Thread per la smart home.

Sotto il profilo tecnico, la seconda generazione introduce una pratica batteria ricaricabile tramite USB‑C, progettata per durare oltre un anno con una sola carica, eliminando la necessità di batterie usa e getta. L'installazione risulta semplificata grazie alla configurazione guidata integrata nell'app tado°. Il nuovo termostato è compatibile con caldaie, pompe di calore e sistemi di riscaldamento a pavimento.

Dal debutto della linea, tado° ha aiutato oltre un milione di famiglie a ridurre consumi energetici e costi di riscaldamento, con un risparmio medio del 22%. Lo Smart Thermostat X (2ª gen) punta a rendere questi risultati ancora più facili da ottenere grazie a evoluzioni lato hardware e software.

Al centro delle funzionalità avanzate c'è AI Assist, il servizio opzionale che, grazie all'intelligenza artificiale, ottimizza il riscaldamento basandosi sul meteo e sulle caratteristiche specifiche dell'abitazione. I clienti possono attivare AI Assist a 3,99 euro al mese o 29,99 euro l'anno. Funzionalità come geolocalizzazione, rilevamento finestra aperta, riscaldamento adattivo e preriscaldamento automatico agiscono in background per aumentare comfort e risparmio.

Il sistema integra il Bilanciamento Idraulico certificato che, utilizzato assieme ai termostati intelligenti per radiatori della linea X, ottimizza ulteriormente l'efficienza del riscaldamento domestico.

Con la nuova funzione Multi Home, gestire diverse abitazioni o uffici dal medesimo account tado° sarà ancora più semplice, permettendo anche il controllo centralizzato di dispositivi di generazioni differenti come V3+ e X. Una soluzione ideale per case vacanza, uffici o gestione da remoto delle abitazioni dei familiari.

Smart Thermostat X (2ª generazione) è già disponibile nei principali rivenditori e direttamente sul sito tado°. I prezzi partono da 179,99 euro per il kit comprese le versioni cablate e wireless; il solo termostato cablato costa 119,99 euro mentre il sensore di temperatura wireless 99,99 euro. Le nuove funzionalità Multi Home e Bilanciamento Idraulico, tramite AI Assist, sono disponibili da subito nell'app ufficiale.

Tado° si conferma tra le aziende di riferimento in Europa per le soluzioni intelligenti nella gestione di clima ed energia domestica, con una piattaforma aperta che integra gestione di pompe di calore, veicoli elettrici e tariffe energetiche dinamiche. Con oltre 200 dipendenti di 45 Paesi, l'azienda punta a unire comfort, risparmio e attenzione all'ambiente attraverso innovazioni concrete come il nuovo Smart Thermostat X.