LG Electronics conquista 17 premi agli IDEA 2026 e firma la tripletta del design

LG Electronics arricchisce la propria collezione di riconoscimenti vincendo 17 premi agli International Design Excellence Awards (IDEA) 2026, tra cui 5 Bronze Award e 12 Finalist Award. Il risultato sigla una storica tripletta dopo i successi ottenuti ai Red Dot e agli iF Design Award, confermando la leadership di LG nel panorama del design mondiale.

Gli IDEA Awards, assegnati ogni anno dalla Industrial Designers Society of America, premiano i progetti che si distinguono per innovazione, miglioramento dell'esperienza utente e potenziale di mercato, coprendo 20 diverse categorie che spaziano dalla tecnologia per la casa ai prodotti industriali e al packaging. LG si distingue ancora una volta grazie alla varietà e alla qualità del proprio ecosistema di prodotti.

Tra i cinque Bronze Award ottenuti si segnalano soluzioni come il TV wireless LG OLED evo AI W6, dallo spessore ridotto a soli 9 millimetri, le nuove unità interne della pompa di calore THERMA V progettate per l'integrazione discreta negli ambienti domestici, il monitor professionale LG UltraFine evo con cornici ultrasottili, lo smart monitor portatile LG Swing dotato di supporto flessibile, e il purificatore d'aria LG PuriCare AeroMini pensato per spazi ristretti.

Altri dodici prodotti sono stati selezionati come Finalist, tra cui LG CLOiD, il robot domestico in grado di interagire con l'utente tramite espressioni facciali e comandi vocali oltre ai gesti, il purificatore d'aria a soffitto LG PuriCare System e il laptop ultraleggero LG gram Pro realizzato in Aerominum, nuovo materiale proprietario che unisce resistenza e portabilità in un design raffinato.

Sei prodotti chiave - LG CLOiD, LG OLED evo AI W6, le unità interne THERMA V, LG PuriCare System, LG gram Pro e la serie di speaker LG xboom Mini & Stage 501 - hanno conquistato quest'anno i tre grandi premi internazionali di design, ovvero IDEA, Red Dot e iF Design Award, concretizzando l'impresa del triple crown.

Il successo si allarga anche al packaging, con premi per la linea audio lifestyle xboom e LG Sound Suite, un sistema audio premium pensato per arricchire l'intera esperienza domestica. Questo risultato evidenzia come l'approccio progettuale LG sia orientato non solo sul prodotto singolo, ma sul benessere complessivo del consumatore nell'interazione con il marchio.

Questo riconoscimento conferma la nostra capacità di progettare prodotti che si integrano armoniosamente negli spazi abitativi, unendo funzionalità ed estetica, ha dichiarato Chung Wook-jun, responsabile del Corporate Design Center di LG Electronics. Continueremo a offrire un'esperienza distintiva e sempre più centrata sulle esigenze delle persone, attraverso un design innovativo.