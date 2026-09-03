La Notte dei Serpenti 2026: musica, tradizione e pop in Eurovisione su Rai 1

Domani sera, Rai 1 trasmette la IV edizione de La Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi che rende omaggio alla ricca cultura e tradizione musicale abruzzese. Sarà la prima volta che la manifestazione, ormai diventata simbolo della rinascita musicale regionale, varca i confini in Eurovisione e su San Marino RTV. La conduzione sarà affidata a Elettra Lamborghini, che si esibirà anche con le sue hit.



La line-up della serata è ricchissima, con artisti come Antonia, Baby K, Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Patty Pravo e Raf. Oltre ai big della musica nazionale, saliranno sul palco seicento artisti abruzzesi tra orchestra, cori e ballerini, offrendo uno spettacolo corale che unisce la memoria alle nuove generazioni.



Tra gli ospiti speciali ci saranno il comico Gabriele Cirilli, il soprano Carmela Remigio, le Farfalle della Squadra di Ginnastica Ritmica dell'Aeronautica Militare e la Banda dell'Esercito con 78 musicisti diretti dal Maestro Maggiore Filippo Cangiamila. L'edizione 2026 punta ancora una volta a creare un vero ponte tra passato e futuro, eguagliando il record di 50.000 spettatori raccolti allo Stadio del Mare di Pescara quest'estate.



Il Maestro Enrico Melozzi afferma: Abbiamo cominciato quattro anni fa con una scommessa semplice: i canti abruzzesi in dialetto, arrangiati per orchestra, su un palco da prima serata. Domani, 4 settembre, quei canti passano in Eurovisione, sullo stesso circuito che collega le televisioni pubbliche del continente. Sono felice e fiero, e lo sono per l'Abruzzo prima che per me. Le voci di cinquecento coristi, i saltarelli, le parole di una lingua che i nostri nonni parlavano in casa arrivano dove la Rai porta i suoi eventi più grandi. Ringrazio la Rai, San Marino RTV e la Regione Abruzzo per averci creduto. Una regione piccola ha una cosa grande da dire, e la dice nella sua lingua.



L'orchestra sarà composta da musicisti abruzzesi e guidata dallo stesso Melozzi, con un coro di sole donne che rappresenta l'Abruzzo in tutte le sue sfaccettature. I canti verranno proposti in nuove versioni, rispettose della loro autenticità dialettale e poetica, offrendo uno spettacolo che mescola il pop alla tradizione.



L'intero evento sarà accompagnato dalla pubblicazione della rivista etnomusicologica digitale "Serpentario", che ogni giorno racconta con articoli, trascrizioni e interviste la storia e i protagonisti della musica popolare regionale e nazionale.



Quest'anno Teramo è diventata il cuore pulsante delle prove e delle attività, rendendo l'iniziativa ancora più partecipata dalla comunità locale e riaffermando la forza di coinvolgimento territoriale della manifestazione. La Notte dei Serpenti si distingue come uno dei progetti di maggior valore per la promozione musicale e culturale italiana, anche grazie al sostegno della Regione Abruzzo, dei Comuni di Pescara e Teramo, e di numerosi sponsor.



Melozzi, protagonista di rilievo nel panorama musicale e recente protagonista di importanti eventi come il Festival di Sanremo (anche con Måneskin e Mr. Rain) e inserito nell'Enciclopedia Treccani, continua a ridefinire la musica orchestrale con uno stile audace e innovativo. Il pubblico potrà godere di una serata in cui la musica diventa veicolo di dialogo tra culture e generazioni, con il sound abruzzese che risuona sul grande palcoscenico europeo.