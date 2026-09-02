HONOR presenta Pad 20 e Pad 20 Pro: tablet da 12,1 pollici per lavoro e intrattenimento

HONOR amplia l'offerta di tablet con l'arrivo dei nuovi HONOR Pad 20 e HONOR Pad 20 Pro, dispositivi da 12,1 pollici pensati per coniugare produttività, studio e intrattenimento senza compromessi. Entrambi equipaggiati con MagicOS 10, questi tablet offrono modalità PC, multitasking avanzato e un'autonomia in grado di coprire l'intera giornata, confermando la volontà di HONOR di integrare funzionalità di livello superiore nei dispositivi portatili.



L'HONOR Pad 20 punta su versatilità e batteria da 10.100 mAh, capace di garantire fino a 71 giorni in standby e circa 12 ore di riproduzione video. Il tutto racchiuso in un corpo sottile in metallo e spinto dal processore Snapdragon 7 Gen 3, che migliora sensibilmente l'efficienza energetica rispetto alla generazione precedente. Un sistema audio a sei altoparlanti assicura un'esperienza multimediale ricca e immersiva.



Per chi cerca prestazioni superiori, HONOR Pad 20 Pro offre un display 3K da 12,1 pollici con refresh rate fino a 165 Hz e luminosità fino a 700 nit. La piattaforma Snapdragon 8s Gen 4, insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, garantisce fluidità e reattività anche durante le attività professionali più intense. Le tecnologie HONOR Eye Comfort assicurano inoltre una protezione avanzata della vista durante l'uso prolungato.



Entrambi i dispositivi supportano la modalità PC tramite Smart Bluetooth Keyboard opzionale, permettendo di gestire fino a 15 finestre contemporaneamente con interfaccia desktop completa. Sul modello Pro, il multitasking viene arricchito da layout a schermo diviso in tre o quattro aree, scorciatoie e strumenti di gestione documentale evoluti.



Lato accessori, entrambi i tablet supportano la HONOR Magic-Pencil 4s con 4096 livelli di pressione, ideale per scrittura e disegno. La versione Pro della penna offre punte intercambiabili e controlli fisici dedicati. La tastiera Bluetooth per Pad 20 Pro funge anche da cover protettiva e supporta funzioni come conversione voce-testo per semplificare ulteriormente la produttività offline e online.



I prezzi partono da 599 euro per HONOR Pad 20 Pro (configurazione 8GB+256GB Wi-Fi), con bundle e coupon di lancio dedicati. Il Pad 20 viene proposto a 549 euro (8GB+256GB Wi-Fi con tastiera inclusa) o 449 euro (6GB+128GB Wi-Fi), accessibili anche in questo caso tramite coupon. La Magic-Pencil 4s è acquistabile separatamente.



HONOR conferma così la propria attenzione all'innovazione con una gamma che punta a soddisfare sia le esigenze di lavoro che di consumo multimediale, offrendo strumenti sempre più vicini all'esperienza dei PC ma con la portabilità di un tablet.