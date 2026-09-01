Thule Charm 2-in-1: il nuovo passeggino per esplorare il mondo insieme fin dai primi giorni

Thule presenta il nuovo passeggino Charm 2-in-1, pensato per accompagnare i genitori attivi in ogni fase dello sviluppo del bambino, dalle prime passeggiate fino alle avventure quotidiane, offrendo comfort, sicurezza e praticità.

Progettato sulla solida esperienza di Thule nel campo dei prodotti resistenti per famiglie dinamiche, il passeggino Charm 2-in-1 rappresenta una soluzione versatile che unisce qualità da outdoor a un design studiato per la routine di ogni giorno. La culla e il seggiolino posizionati in alto permettono di mantenere il bambino vicino fin dal primo giorno, favorendo il contatto visivo e la connessione tra genitore e figlio.

"Con Thule Charm 2-in-1, abbiamo voluto creare un passeggino che favorisse il legame tra genitore e bambino, rendendo semplici le avventure quotidiane. Questo modello unisce il nostro iconico design alla maneggevolezza, alla solidità e alla praticità che le famiglie si aspettano da noi. E l'ampio spazio di carico, perfetto per tutto ciò che serve per una giornata all'aria aperta, aiuta le famiglie più attive a continuare a esplorare fin dai primissimi momenti", ha dichiarato Beatrice Råvik Janzon, Director product management "Active with kids" di Thule.

Il Charm 2-in-1 è pensato per garantire massima ergonomia e comfort dalla nascita: utilizzabile fin da subito grazie alla soffice culla con materiali traspiranti, pannelli di ventilazione e tettuccio protettivo, offre un ambiente protetto e accogliente per i neonati. Una soluzione di trasporto ergonomica mantiene il bambino stabile e a portata di mano, con un pratico paraschiena ripiegabile e vano portaoggetti integrato per gli accessori indispensabili.

Crescendo, il passeggino si trasforma per adattarsi alle esigenze del bambino. Il sedile è spazioso, completamente reclinabile, dotato di poggiagambe regolabile e materiali traspiranti. La ventilazione del sedile è regolabile e la seduta rialzata avvicina ancora di più il bambino ai genitori, facilitando l'interazione. La modalità fronte genitore garantisce rassicurazione ai più piccoli, mentre quella fronte strada è ideale per i bimbi più curiosi. La tettoia estensibile protegge e ventila, mentre l'imbracatura magnetica semplifica l'entrata e l'uscita in sicurezza. Grazie alle sospensioni fluide e alla guida stabile, il comfort è assicurato anche su percorsi sconnessi.

Il Charm 2-in-1 è pensato per la massima praticità quotidiana: manovrabile e pieghevole con una sola mano, dispone di un cestino portaoggetti espandibile con ben 15 kg di capacità, per portare sempre tutto il necessario. Il sistema travel system lo rende compatibile con seggiolini auto e altri accessori tramite adattatori. Una volta ripiegato, il passeggino diventa compatto e facile da trasportare o riporre.

Disponibile in tre colorazioni eleganti - Black, Darkest Blue e Faded Khaki - il Thule Charm 2-in-1 ha un prezzo consigliato di 1332,95 euro. Con questa novità, Thule conferma la missione di rendere la vita all'aria aperta accessibile sin dai primi momenti e di accompagnare famiglie e bambini nella scoperta del mondo con stile, qualità e affidabilità.