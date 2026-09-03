Huawei presenta WATCH GT 7: il nuovo smartwatch unisce eleganza, sport e autonomia

Huawei annuncia il lancio della nuova serie WATCH GT 7, smartwatch progettato per chi ama le attività all'aperto e vuole unire un'estetica curata a elevate prestazioni. Disponibile nelle versioni GT 7 e GT 7 Pro, il dispositivo si distingue per le sue funzionalità avanzate dedicate agli sport invernali e al ciclismo, oltre a offrire un sistema completo per il monitoraggio della salute.

Il design è uno degli aspetti principali della nuova serie. WATCH GT 7 viene proposto in due misure, 46 mm e 41 mm, con diverse opzioni cromatiche, tra cui giallo, blu, nero, azzurro, rosa e grigio perla. La variante Pro punta su materiali premium come ceramica nano-tech antigraffio e titanio, associati a un cinturino in fluoroelastomero che assicura comfort e vestibilità anche durante le attività più intense.

Per gli amanti degli sport sulla neve, WATCH GT 7 introduce nuove modalità indoor e outdoor. Grazie a sensori multipli, lo smartwatch rileva e traccia automaticamente l'attività di sci o snowboard, distinguendo tra discese attive, pause e spostamenti sugli impianti. L'app Huawei Health consente di scaricare mappe di oltre 3.000 comprensori sciistici nel mondo, offrendo una guida in tempo reale sui livelli di difficoltà delle piste. Tra le funzioni più innovative figurano il rilevamento delle curve (che conta curve corte e medio-lunghe calcolandone il raggio) e il monitoraggio della G-Force generata durante le discese.

Team-Up permette inoltre di visualizzare posizione e performance dei compagni di squadra in tempo reale, aumentando sicurezza e connettività nelle uscite di gruppo.

Anche la modalità ciclismo fa un salto di qualità con nuove funzioni come la pianificazione della salita, trasmissione dei dati di pendenza e distanza residua e avvisi automatici in caso di curve strette e velocità eccessiva. L'analisi post-allenamento fornisce dati professionali precisi per ottimizzare le prestazioni evitando il rischio di sovrallenamento.

La tecnologia per il monitoraggio della salute è stata notevolmente potenziata. WATCH GT 7 integra un sistema intelligente in grado di fornire un briefing mattutino con indice personalizzato di prontezza fisica, basato su qualità del sonno, variabilità del battito cardiaco, stato emotivo e calorie bruciate. Questo consente agli utenti di ottenere uno sguardo immediato sulle proprie energie disponibili e pianificare attività e recupero in modo più consapevole.

L'autonomia è tra i fiori all'occhiello della serie, grazie alle batterie al silicio ad alta densità. I modelli GT 7 Pro e GT 7 46 mm arrivano a 21 giorni di utilizzo con una sola carica in condizioni di uso leggero. A bordo non manca NFC per pagamenti contactless tramite Curve Pay, mentre la compatibilità è garantita sia con dispositivi Android che iOS.

Per la sicurezza, tutti i modelli acquistati beneficiano dell'esclusivo servizio HUAWEI Care Pass che, entro due anni dall'acquisto, offre una riparazione gratuita per schermo, batteria, cover posteriore e corona.

WATCH GT 7 è disponibile a partire da 299 euro, mentre GT 7 Pro parte da 429 euro nei negozi e online. Chi acquista online può utilizzare un codice promozionale per ottenere sconti o ricevere in omaggio un cinturino aggiuntivo e le nuove FreeBuds SE 4. I clienti che registraranno il proprio smartwatch entro il primo anno dall'acquisto avranno accesso a prove gratuite di app premium per il fitness e il benessere per un valore di 199 euro.

Infine, il servizio di e-commerce ufficiale di Huawei assicura spedizione rapida gratuita, pagamenti sicuri anche rateizzati e una vetrina aggiornata con offerte dedicate. Per chi cerca un dispositivo che unisca tecnologia, performance, stile e sicurezza, la nuova serie HUAWEI WATCH GT 7 rappresenta una delle proposte più complete nella categoria degli indossabili.