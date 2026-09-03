Laifen amplia l'ecosistema personal care con tre novità presentate a IFA 2026

Laifen, noto per la sua leadership nel settore degli asciugacapelli ad alta velocità, accende i riflettori a IFA 2026 con il lancio di tre nuovi prodotti che espandono il suo ecosistema personal care: AutoCurl Curling Iron, Glowy Vanity Mirror e Wave Lite Electric Toothbrush. Queste novità segnano la volontà del brand di consolidare la sua presenza anche nei segmenti beauty e oral care, spingendo la tecnologia oltre i confini dell'hair care.



Dopo aver rivoluzionato il mondo degli asciugacapelli, Laifen applica la sua esperienza ingegneristica a categorie sempre più ampie, muovendosi secondo la filosofia Laifen, Innovation within Reach. Motori proprietari, sistemi di rilevamento intelligenti e design di precisione caratterizzano questi nuovi dispositivi, pensati per semplificare e migliorare i gesti della quotidianità.



Romeo Luo, General Manager of International Business, sottolinea: IFA 2026 rappresenta una tappa importante nel percorso di Laifen verso il ruolo di brand globale nella tecnologia per la cura personale. Quest'anno siamo orgogliosi di presentare il nostro portfolio più completo di sempre. Abbiamo costruito la nostra reputazione ripensando un oggetto quotidiano come l'asciugacapelli e oggi applichiamo lo stesso patrimonio ingegneristico a ogni categoria in cui entriamo. Innovation Within Reach esprime la nostra convinzione che la tecnologia premium debba essere accessibile a tutti. A IFA, i visitatori potranno vedere da vicino come Laifen sta contribuendo a definire il futuro della cura personale intelligente.



All'interno dello stand immersivo a IFA, i visitatori possono provare dal vivo i nuovi prodotti e partecipare a sessioni di styling professionale, showcase tecnologici e anche una Interactive High-Speed Airflow Challenge, con premi esclusivi.



L'AutoCurl Curling Iron introduce l'automazione intelligente per lo styling domestico, grazie a un sensore Direct Time-of-Flight ad alta precisione e tecnologia servo adattiva, che rileva, avvolge e rilascia i capelli per un risultato uniforme e ispirato al salone. Per il beauty, il Glowy Vanity Mirror offre una luce LED a spettro completo con resa cromatica CRI Ra98, radar intelligente e funzione Smart Memory, per un make-up e una skincare impeccabili. Entrambi sono già acquistabili attraverso il sito Laifen e su Amazon.



Sul fronte oral care, il nuovo Wave Lite Electric Toothbrush debutta proprio a IFA, e sarà in vendita dal 24 settembre presso rivenditori selezionati e su Amazon. Questa spazzola elettrica rende la tecnologia WaveMotion accessibile a tutti, con tre livelli d'intensità e un'autonomia fino a 50 giorni.



Oltre alle novità, Laifen espone anche i suoi best seller: gli asciugacapelli Neo e Neo Special, lo spazzolino Wave Pro, Air e Air Pro (in arrivo a fine settembre), oltre ai rasoi elettrici P3, P3 Pro e T1 Pro. L'azienda punta così a costruire un ecosistema personale intelligente, dove ingegneria avanzata, design funzionale e tecnologie intuitive si intrecciano per migliorare la vita di tutti i giorni.



L'Europa si conferma uno dei mercati a crescita più rapida per Laifen, spinta da partnership con grandi retailer come Boots, Costco e MediaMarkt. L'azienda continua a rafforzare la sua presenza e l'offerta di soluzioni premium a elevato contenuto tecnologico per la cura personale, mantenendo l'impegno nello sviluppo di prodotti innovativi e funzionali.



Fondata nel 2019, Laifen conta oggi su una tecnologia proprietaria di motori brushless ad altissima velocità, oltre 600 brevetti e più di 100 premi internazionali di design e tecnologia. I suoi prodotti sono scelti da oltre 30 milioni di famiglie in oltre 60 Paesi, testimoniando una crescita globale guidata da precisione, prestazioni e attenzione alle esigenze quotidiane della persona.