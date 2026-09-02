LG presenta a IFA 2026 il primo monitor gaming Full HD con refresh rate da 1000 Hz

Alla fiera IFA 2026 di Berlino, LG Electronics segna una pietra miliare nel mondo del gaming con la presentazione di LG UltraGear 25G590B, il primo monitor Full HD al mondo a vantare una frequenza di aggiornamento nativa di 1000 Hz. Questo nuovo modello, rivolto ad appassionati di eSport e gamer competitivi, promette un livello di reattività mai visto prima, offrendo immagini estremamente fluide, tempi di risposta ultra rapidi e una precisione di gioco che risponde alle esigenze delle situazioni più dinamiche.



Il monitor, dotato di display IPS da 24,5 pollici con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080), adotta un formato molto utilizzato nelle competizioni professionali e garantisce una visione chiara dell'azione. La frequenza di aggiornamento di 1000 Hz elimina la necessità di compromessi su risoluzione o dimensioni per raggiungere prestazioni ottimali, garantendo fluidità e costanza in ogni momento.



Per accentuare la nitidezza durante le fasi di gioco più intense, il monitor integra Motion Blur Reduction Pro, tecnologia progettata per rendere più visibili e definiti gli oggetti in rapido movimento. Il pannello IPS, inoltre, è dotato di trattamento antiriflesso che consente una visibilità ottimale in ogni condizione di illuminazione, mantenendo sempre una resa cromatica precisa.



Dal punto di vista ergonomico, UltraGear 25G590B è stato sviluppato per i setup professionali: supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, pensati per massimizzare il comfort durante lunghe sessioni di gioco. Non mancano funzionalità intelligenti, tra cui AI Scene Optimization e AI Sound, che ottimizzano automaticamente rispettivamente immagini e audio in base ai contenuti visualizzati.



Accanto al nuovo monitor a 1000 Hz, LG porta a IFA 2026 anche UltraGear OLED evo AI 39GX950B, pensato per chi desidera un'esperienza di gioco ancora più immersiva senza compromessi sulle performance. Questo modello monta un display OLED curvo da 39 pollici con risoluzione 5K2K in formato UltraWide 21:9 e tecnologia Dual Mode certificata VESA, che permette di scegliere tra refresh rate di 165 Hz in modalità 5K2K e fino a 330 Hz in modalità WFHD, adattandosi a diversi generi di gioco.



Tra i punti di forza del 39GX950B spicca la tecnologia Tandem OLED di quarta generazione, luminosità di picco fino a 1.500 nit e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, per immagini dettagliate, colori accurati e neri profondi. Completano la dotazione le tecnologie AI Upscaling 5K2K, AI Scene Optimization e AI Sound, che analizzano e ottimizzano in tempo reale sia la qualità visiva che la resa sonora dei contenuti.



LG UltraGear 25G590B sarà esposto a IFA 2026 presso lo stand LG nel Padiglione 18 del Messe Berlin, segnando un importante passo avanti per il gaming professionale grazie a innovazioni pensate per offrire prestazioni e comfort di altissimo livello.