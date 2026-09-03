HONOR CHOICE Portable Electric Air Compressor: praticità portatile per auto, bici e outdoor

HONOR amplia la propria gamma di accessori tecnologici con il nuovo HONOR CHOICE Portable Electric Air Compressor, un compressore d'aria compatto, wireless e ad alta pressione progettato per offrire gonfiaggi rapidi, precisi e in totale sicurezza. Il dispositivo unisce dimensioni ridotte e un peso di soli 651 grammi a una potenza in grado di raggiungere fino a 150 PSI, rendendolo uno strumento essenziale per automobilisti, ciclisti e appassionati di outdoor.



Il cuore del nuovo compressore è rappresentato da un motore a 12V da 20.000 RPM e da un robusto cilindro in lega ad alta precisione di 28 mm. Questa combinazione garantisce prestazioni elevate, consentendo di gonfiare pneumatici di auto, moto, biciclette ad alta pressione e palloni sportivi con grande efficienza anche in situazioni di emergenza. L'ottimizzazione magnetica e la trasmissione di potenza assicurano un flusso d'aria costante, offrendo una soluzione stabile e affidabile ovunque si presenti la necessità di un gonfiaggio rapido.



Per un utilizzo sicuro e intuitivo, HONOR CHOICE Portable Electric Air Compressor integra un sensore digitale di alta precisione, con accuratezza di ±1.5 PSI, e un display che permette il monitoraggio in tempo reale della pressione. La funzione di arresto automatico previene qualsiasi rischio di sovragonfiaggio o danno agli pneumatici, fermando la macchina al raggiungimento del valore preimpostato. Cinque modalità di gonfiaggio dedicate permettono di selezionare velocemente tra scenari preconfigurati per auto, moto, bici, palloni o la modalità libera, lasciando anche spazio alle personalizzazioni.



L'usabilità è massimizzata da un'interfaccia fisica a cinque tasti, che consente di gestire accensione, impostazioni di pressione, cambio di modalità e funzione torcia con semplicità. Il compressore include inoltre una luce LED integrata con tre modalità operative (Luce fissa, Strobo, Segnale SOS di emergenza), utile in interventi notturni o situazioni di scarsa visibilità. La batteria incorporata da 2600 mAh assicura fino a 15 minuti di funzionamento continuo in modalità Auto e si ricarica comodamente tramite porta Type-C in circa 2-3 ore.



Il dispositivo viene fornito con una dotazione completa che comprende tubo d'aria ad alta pressione con attacco USA, adattatore per valvola Francese (Presta), ago per palloni, ugello per salvagenti, sacca in tessuto per il trasporto, cavo di ricarica Type-C e manuale d'uso. Il prezzo di listino è di 59,90 euro nella colorazione Black e, fino a settembre, è disponibile una promozione combo con l'aspirapolvere a 79,90 euro.



