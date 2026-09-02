Sony presenta la nuova linea ULT TOWER: speaker dai bassi potenti per feste indimenticabili

Sony amplia la sua offerta audio con la nuova gamma ULT TOWER, presentando tre speaker wireless progettati per offrire bassi potenti e un'esperienza immersiva durante le feste e le esibizioni live. I nuovi modelli, ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 e ULT TOWER 5, rappresentano la punta di diamante della serie ULT POWER SOUND e sono sviluppati in collaborazione con artisti hip hop di fama internazionale.



Il design innovativo e robusto con woofer circolari di grandi dimensioni, cabinet maggiorati e tecnologia ULT DUCT permette di raggiungere prestazioni delle basse frequenze mai viste prima nella gamma Sony. Il risultato è una pressione sonora coinvolgente, supportata da funzioni avanzate che vanno dal karaoke alle modalità DJ, fino al collegamento multiplo di speaker e illuminazione sincronizzata per gli eventi più importanti.



ULT TOWER MAX spicca per la sua potenza: tre woofer, amplificatore in grado di erogare fino a 2150 watt e tecnologia 360° Party Sound che garantisce una copertura audio completa in ogni ambiente. ULT TOWER 7, con potenza fino a 420 watt, e ULT TOWER 5, compatto ma capace di raggiungere i 300 watt, offrono a loro volta profondità dei bassi e facilità di trasporto.



Lavorando al fianco di produttori e musicisti come Dot Da Genius, Daru Jones, Dready e Dennis ROC.am Jones, Sony ha perfezionato la gamma per ottenere bassi più profondi, maggiore forza sonora e voci più nitide, permettendo a chi ascolta di entrare nel flusso della musica, nel modo in cui questa era stata concepita in origine.



Ogni modello include l'esclusivo pulsante ULT che consente di selezionare tra diverse modalità sonore: ULT1 per enfatizzare i bassi profondi, ULT2 per una pressione ancora maggiore, FLAT per l'ascolto fedele all'originale, e LIVE per ricreare l'atmosfera di un'esibizione dal vivo.



La connettività versatile (XLR, RCA, USB-C), la possibilità di collegamento stereo, le nuove modalità di illuminazione dinamica e le soluzioni per karaoke e DJ fanno della linea ULT TOWER una proposta completa per eventi privati e professionali. Portabilità e autonomia sono garantite: fino a 30 ore per ULT TOWER 7 e 20 ore per ULT TOWER 5, con resistenza all'acqua IPX4 sui modelli più compatti.



Sony sostiene la comunità della danza attraverso la partnership con Red Bull Dance Your Style 2026, diventando partner ufficiale degli speaker wireless per le finali negli Stati Uniti e in Svizzera. L'impegno per l'ambiente si materializza nell'uso di plastica riciclata: 35% nelle ULT TOWER MAX e 20% nelle ULT TOWER 7 e 5.



Tutti e tre i nuovi speaker saranno disponibili da settembre 2026 e promettono di portare nuova energia e bassi profondi a ogni tipologia di festa, dal party in casa agli eventi open air.