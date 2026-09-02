Bosch rivoluziona i camion con innovazioni dal trasporto elettrico alla guida autonoma

Bosch sta guidando una rivoluzione nel trasporto merci, presentando innovazioni che spaziano dalla propulsione elettrica alla guida autonoma e alla digitalizzazione dei camion.



Dalla transizione energetica con e-axles, celle a combustibile e motori a idrogeno alla sicurezza avanzata tramite sensori intelligenti e sistemi di sterzo di nuova generazione, l'azienda tedesca si propone come partner tecnologico chiave per i produttori di veicoli commerciali di tutto il mondo.



Con la spinta verso camion definiti dal software, Bosch offre architetture centralizzate e computer di bordo ad alte prestazioni che consentono aggiornamenti rapidi, maggior sicurezza e funzioni avanzate di assistenza alla guida. Il nuovo rigid e-axle integra motore elettrico e trasmissione, riducendo peso e aumentando l'efficienza rispetto ai sistemi tradizionali, grazie anche agli inverter in carburo di silicio che raggiungono il 99% di efficienza.



Per l'autonomia dei veicoli elettrici, la gestione termica è stata potenziata con nuovi sistemi di ventilazione ad alta tensione per veicoli a 800 volt, mentre le celle a combustibile Bosch garantiscono zero emissioni locali e vantaggi come minori tempi di rifornimento e autonomie estese.



L'azienda promuove anche motori a idrogeno e soluzioni software come il Digital Fuel Twin, in grado di tracciare l'uso di carburanti alternativi e la riduzione di emissioni nelle flotte.



Sicurezza e digitalizzazione sono al centro delle novità. Bosch ha integrato la rilevazione della stanchezza direttamente nel display dello specchietto digitale, anticipando le normative europee, e ha sviluppato la telecamera MPC4 con fusione di dati da sensori multipli e il nuovo sensore radar a chip proprietario, entrambi alimentati dall'intelligenza artificiale.



La connettività con il cloud introduce mappe interattive, gestione flotte tramite chiave digitale e servizi proattivi su incidenti e pericoli stradali.



Sempre più centrale il software: la piattaforma ETAS, basata su Eclipse S-CORE, offre una base stabile e agile per sviluppatori e produttori, favorendo lo sviluppo rapido di funzioni avanzate di assistenza e automazione.



Anche in ambito diagnostica, ETAS innova con sistemi basati sullo standard ASAM SOVD, facilitando individuzione e risoluzione di guasti sui camion sempre più complessi, riducendo i tempi di fermo e migliorando la qualità del servizio.



Nel comparto telaio e sicurezza passiva, Bosch introduce il sistema ServoE per lo sterzo completamente elettrico - pronto per il futuro steer-by-wire e pensato per supportare la guida autonoma -, Servotwin per l'assistenza elettroidraulica, e soluzioni per la sterzata dell'asse posteriore che riducono il raggio di sterzata.



Per la protezione degli occupanti, spiccano gli airbag dedicati ai camion pesanti che, nei veicoli elettrici, scollegano automaticamente l'energia ad alta tensione in caso di incidente, aumentando la sicurezza di guidatori e soccorritori.



L'insieme di queste innovazioni fa di Bosch un apripista nella trasformazione del camion moderno, che si fa sempre più sicuro, sostenibile, intelligente e connesso.