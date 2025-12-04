Connect with us

Hi, what are you looking for?

Senza categoria

TCL illumina Piazza Duomo: il Natale di Milano accende lo spirito olimpico

Published

Milano si prepara a vivere un Natale all’insegna dell’innovazione e dell’energia olimpica. Il 6 dicembre, in Piazza Duomo, si terrà la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale di Milano, un evento che segna l’inizio ufficiale delle festività cittadine e che quest’anno vedrà protagonista TCL, leader globale nell’elettronica di consumo e da quest’anno Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Milano e con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, inaugurerà anche il villaggio natalizio di Piazza Duomo, aperto al pubblico dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. L’allestimento si propone di unire lo spirito delle feste con i valori di inclusione, sostenibilità e innovazione che caratterizzano il percorso verso i Giochi Invernali italiani.

In qualità di promotore principale dell’evento, TCL racconterà la propria visione attraverso un’installazione unica nel suo genere: cinque igloo trasparenti dedicati ai cinque continenti. Ogni spazio offrirà un’esperienza interattiva e immersiva, con immagini ispirate al mondo dello sport e una selezione dei prodotti più innovativi del brand. I visitatori potranno così entrare in contatto diretto con la filosofia aziendale e scoprire come la tecnologia possa essere un mezzo per ispirare e unire le persone.

Il progetto, spiega l’azienda, “porta lo spirito dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali nel cuore di Milano”. Un modo simbolico per avvicinare il pubblico ai valori olimpici attraverso l’esperienza diretta e la scoperta, celebrando la determinazione e i sogni degli atleti che si preparano a competere sulla scena globale.

Grande attenzione è stata riservata anche al tema della sostenibilità. L’allestimento dell’Albero di Natale è stato concepito per ridurre al minimo l’impatto ambientale, con materiali provenienti da fornitori locali e con elementi riutilizzati. La base dell’albero viene impiegata per il settimo anno consecutivo, mentre la stella sulla sommità è utilizzata per il terzo. Al termine delle festività, grazie a un progetto di economia circolare, l’albero sarà riciclato e trasformato in pannelli e tavole di legno da donare a una falegnameria sociale italiana, dove prenderanno forma nuovi manufatti artigianali.

L’intera iniziativa riflette la filosofia di TCL, sintetizzata nel motto “Inspire Greatness”, che invita a guardare oltre i confini della tecnologia e ad abbracciare la voglia di costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e creativo.

Con l’accensione dell’Albero in Piazza Duomo e l’apertura del villaggio natalizio, Milano celebra le feste e si prepara ad accogliere il mondo in vista di Milano Cortina 2026. Per TCL, è solo il primo di una serie di eventi che accompagneranno il percorso verso i Giochi, unendo innovazione, cultura e spirito sportivo in un’unica, luminosa narrazione.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

Spirit de Milan: una settimana tra tango, jazz e tradizione milanese

Motori

EICMA 2025: LETBE torna con la nuova gamma “Mechanical Pets” e rivoluziona il concetto di motocicletta

Spettacolo

Anastasio chiude l’anno del ritorno con il live del “LMNPP Tour”

Spettacolo

Danno torna con “Tom Waits”: un omaggio tra jazz, blues e hip hop

Motori

BYD: SEAL 6 DM-i e SEAL 6 DM-i TOURING ottengono le cinque stelle Euro NCAP

Tecnologia

Samsung annuncia “The First Look” al CES 2026: l’AI al centro della nuova strategia

Senza categoria

TCL illumina Piazza Duomo: il Natale di Milano accende lo spirito olimpico

Giochi

THE FORSAKEN HOLLOWS amplia l’universo di ELDEN RING NIGHTREIGN con nuovi archetipi e territori

Spettacolo

Giovanni Lindo Ferretti torna in scena con “Percuotendo. In cadenza”

Giochi

RIDE 6: Milestone svela il primo trailer di gameplay e promette l’esperienza più realistica di sempre

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Ritorno ad Amare”
Find X8 Pro, OPPO

Tecnologia

OPPO dà il via alle promo natalizie 2025: tecnologia e stile sotto l’albero

Spettacolo

Dennis Quaid torna su HISTORY Channel con la seconda stagione di “Sacri Misteri”

Tecnologia

Un anno di ricerche: cosa ha catturato l’Italia su Google nel 2025

Giochi

Metroid Prime 4: Beyond è ora disponibile su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch!

Spettacolo

Jon Hamm torna su Apple TV con la seconda stagione di “Your Friends & Neighbors”

Spettacolo

Due inediti di Natale per ricordare Paolo Benvegnù: la voce del cantautore rivive con il Piccolo Coro dell’Antoniano

Motori

Leapmotor raggiunge un nuovo record di consegne in Cina: oltre 70.300 veicoli a novembre

Spettacolo

“NINO.18 GIORNI”: il film documentario su Nino D’Angelo prosegue la sua programmazione in Campania

Spettacolo

Paola Iezzi inaugura il 2026 con “IEZZ WE CAN!!!”: un live show tra suoni, visioni e libertà creativa

Tecnologia

Twinkly svela il proprio “Wrapped” di luci: così l’Italia illumina le emozioni del 2025

Spettacolo

ANNA è per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Samsung annuncia “The First Look” al CES 2026: l’AI al centro della nuova strategia

Samsung Electronics ha annunciato l’atteso appuntamento “The First Look”, che si terrà il 4 gennaio 2026 alle ore 19:00 (ora locale di Las Vegas),...

14 ore ago
Find X8 Pro, OPPO Find X8 Pro, OPPO

Tecnologia

OPPO dà il via alle promo natalizie 2025: tecnologia e stile sotto l’albero

OPPO inaugura ufficialmente le promozioni natalizie 2025 con un’ampia selezione di sconti, bundle e offerte dedicate pensate per chi desidera mettere sotto l’albero un...

16 ore ago

Tecnologia

Un anno di ricerche: cosa ha catturato l’Italia su Google nel 2025

Ogni anno racconta le proprie storie attraverso ciò che le persone cercano online, e il 2025 non fa eccezione. Google ha presentato la nuova...

17 ore ago

Tecnologia

Twinkly svela il proprio “Wrapped” di luci: così l’Italia illumina le emozioni del 2025

Quando la musica racconta ciò che siamo, anche la luce che scegliamo ogni giorno parla di noi. In occasione dell’uscita del nuovo Spotify Wrapped,...

18 ore ago