TCL illumina Piazza Duomo: il Natale di Milano accende lo spirito olimpico

Milano si prepara a vivere un Natale all’insegna dell’innovazione e dell’energia olimpica. Il 6 dicembre, in Piazza Duomo, si terrà la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale di Milano, un evento che segna l’inizio ufficiale delle festività cittadine e che quest’anno vedrà protagonista TCL, leader globale nell’elettronica di consumo e da quest’anno Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Milano e con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, inaugurerà anche il villaggio natalizio di Piazza Duomo, aperto al pubblico dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. L’allestimento si propone di unire lo spirito delle feste con i valori di inclusione, sostenibilità e innovazione che caratterizzano il percorso verso i Giochi Invernali italiani.

In qualità di promotore principale dell’evento, TCL racconterà la propria visione attraverso un’installazione unica nel suo genere: cinque igloo trasparenti dedicati ai cinque continenti. Ogni spazio offrirà un’esperienza interattiva e immersiva, con immagini ispirate al mondo dello sport e una selezione dei prodotti più innovativi del brand. I visitatori potranno così entrare in contatto diretto con la filosofia aziendale e scoprire come la tecnologia possa essere un mezzo per ispirare e unire le persone.

Il progetto, spiega l’azienda, “porta lo spirito dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali nel cuore di Milano”. Un modo simbolico per avvicinare il pubblico ai valori olimpici attraverso l’esperienza diretta e la scoperta, celebrando la determinazione e i sogni degli atleti che si preparano a competere sulla scena globale.

Grande attenzione è stata riservata anche al tema della sostenibilità. L’allestimento dell’Albero di Natale è stato concepito per ridurre al minimo l’impatto ambientale, con materiali provenienti da fornitori locali e con elementi riutilizzati. La base dell’albero viene impiegata per il settimo anno consecutivo, mentre la stella sulla sommità è utilizzata per il terzo. Al termine delle festività, grazie a un progetto di economia circolare, l’albero sarà riciclato e trasformato in pannelli e tavole di legno da donare a una falegnameria sociale italiana, dove prenderanno forma nuovi manufatti artigianali.

L’intera iniziativa riflette la filosofia di TCL, sintetizzata nel motto “Inspire Greatness”, che invita a guardare oltre i confini della tecnologia e ad abbracciare la voglia di costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e creativo.

Con l’accensione dell’Albero in Piazza Duomo e l’apertura del villaggio natalizio, Milano celebra le feste e si prepara ad accogliere il mondo in vista di Milano Cortina 2026. Per TCL, è solo il primo di una serie di eventi che accompagneranno il percorso verso i Giochi, unendo innovazione, cultura e spirito sportivo in un’unica, luminosa narrazione.