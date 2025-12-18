TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

TCL, azienda leader mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e recentemente nominata Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale, lancia un’iniziativa itinerante che celebra l’attesa per i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il progetto, dal titolo “Road to Milano Cortina 2026 – TCL Mall Tour”, trasforma i principali centri commerciali italiani in spazi immersivi dedicati all’innovazione, allo sport e allo spirito olimpico.

Il tour, inaugurato a Roma il 23 novembre 2025 presso la Galleria Commerciale Porta di Roma, resterà nella capitale fino al 4 gennaio 2026. Successivamente attraverserà l’Italia con tappe a Le Gru di Grugliasco (TO) dal 5 al 18 gennaio, Nave De Vero di Marghera (VE) dal 19 gennaio al 1° febbraio, e si concluderà al Centro di Arese (MI) dal 22 gennaio al 15 marzo.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avvicinare il pubblico allo spirito e ai valori olimpici attraverso esperienze interattive. All’interno del booth brandizzato TCL, i visitatori vengono accolti da un percorso che unisce intrattenimento e tecnologia. Si parte con una foto personalizzata che diventa un originale magnete ricordo, per poi entrare nella VR Experience Zone, un’area immersiva dedicata alla simulazione di discipline invernali tramite la realtà virtuale. La visita prosegue nell’area dedicata alle mascotte ufficiali dei Giochi, Tina e Milo, dove è possibile scattare selfie e foto di gruppo, completando così un’esperienza che unisce gioco, innovazione e partecipazione.

Durante tutto il tour saranno distribuite le FanCard TCL, che permettono ai partecipanti di prender parte a un concorso a premi con la possibilità di vincere gadget esclusivi firmati dal brand. Ogni tappa del tour sarà facilmente riconoscibile grazie a ledwall e totem dedicati che segnalano la presenza dello spazio espositivo.

All’interno del booth trovano spazio alcuni dei prodotti di punta di TCL, come il frigorifero Free Built In, la lavatrice Serie T7, i televisori QD-MiniLED 115C7K e 85C6K e il condizionatore FreshIN 3.0, simboli dell’impegno dell’azienda verso l’eccellenza tecnologica e l’innovazione domestica.

In occasione del lancio del tour, «Con “Road to Milano Cortina 2026” vogliamo avvicinare le persone allo spirito olimpico attraverso iniziative coinvolgenti e interattive grazie ai nostri prodotti più innovativi. Siamo orgogliosi di poter connettere le persone con l’energia dei Giochi Olimpici Invernali nei centri commerciali italiani», ha dichiarato Nicola Micali, Marketing Manager TCL Italia.

Con la partnership globale che la legherà al Comitato Olimpico e Paralimpico fino al 2032, TCL conferma la propria posizione di attore di rilievo nel panorama internazionale della tecnologia e rinnova la sua missione di connettere le persone attraverso esperienze e prodotti capaci di unire performance e emozione. “Road to Milano Cortina 2026” rappresenta un passo concreto in questa direzione, portando lo spirito dei Giochi nel cuore della quotidianità italiana.