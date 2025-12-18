Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Published

TCL, azienda leader mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e recentemente nominata Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale, lancia un’iniziativa itinerante che celebra l’attesa per i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il progetto, dal titolo “Road to Milano Cortina 2026 – TCL Mall Tour”, trasforma i principali centri commerciali italiani in spazi immersivi dedicati all’innovazione, allo sport e allo spirito olimpico.

Il tour, inaugurato a Roma il 23 novembre 2025 presso la Galleria Commerciale Porta di Roma, resterà nella capitale fino al 4 gennaio 2026. Successivamente attraverserà l’Italia con tappe a Le Gru di Grugliasco (TO) dal 5 al 18 gennaio, Nave De Vero di Marghera (VE) dal 19 gennaio al 1° febbraio, e si concluderà al Centro di Arese (MI) dal 22 gennaio al 15 marzo.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avvicinare il pubblico allo spirito e ai valori olimpici attraverso esperienze interattive. All’interno del booth brandizzato TCL, i visitatori vengono accolti da un percorso che unisce intrattenimento e tecnologia. Si parte con una foto personalizzata che diventa un originale magnete ricordo, per poi entrare nella VR Experience Zone, un’area immersiva dedicata alla simulazione di discipline invernali tramite la realtà virtuale. La visita prosegue nell’area dedicata alle mascotte ufficiali dei Giochi, Tina e Milo, dove è possibile scattare selfie e foto di gruppo, completando così un’esperienza che unisce gioco, innovazione e partecipazione.

Durante tutto il tour saranno distribuite le FanCard TCL, che permettono ai partecipanti di prender parte a un concorso a premi con la possibilità di vincere gadget esclusivi firmati dal brand. Ogni tappa del tour sarà facilmente riconoscibile grazie a ledwall e totem dedicati che segnalano la presenza dello spazio espositivo.

All’interno del booth trovano spazio alcuni dei prodotti di punta di TCL, come il frigorifero Free Built In, la lavatrice Serie T7, i televisori QD-MiniLED 115C7K e 85C6K e il condizionatore FreshIN 3.0, simboli dell’impegno dell’azienda verso l’eccellenza tecnologica e l’innovazione domestica.

In occasione del lancio del tour, «Con “Road to Milano Cortina 2026” vogliamo avvicinare le persone allo spirito olimpico attraverso iniziative coinvolgenti e interattive grazie ai nostri prodotti più innovativi. Siamo orgogliosi di poter connettere le persone con l’energia dei Giochi Olimpici Invernali nei centri commerciali italiani», ha dichiarato Nicola Micali, Marketing Manager TCL Italia.

Con la partnership globale che la legherà al Comitato Olimpico e Paralimpico fino al 2032, TCL conferma la propria posizione di attore di rilievo nel panorama internazionale della tecnologia e rinnova la sua missione di connettere le persone attraverso esperienze e prodotti capaci di unire performance e emozione. “Road to Milano Cortina 2026” rappresenta un passo concreto in questa direzione, portando lo spirito dei Giochi nel cuore della quotidianità italiana.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: Toni D’Angelo racconta suo padre in un viaggio tra memoria, musica e radici

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Motori

Alfa Romeo inaugura il 2026 al Bruxelles Motor Show con un’anteprima esclusiva

Motori

KGM Actyon HEV: il nuovo SUV full-hybrid coreano arriva in Italia

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Senza categoria

POLLIO torna con il nuovo singolo “Mi sei mancata tanto” e annuncia l’album “Dopo la bomba”

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero

Spettacolo

“Totalmente Incompatibili”: Nuzzo e Di Biase tornano a teatro con una nuova tournée nazionale

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Renault Group introduce la prima gamma di oli motore premium a ridotta carbon footprint

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Motori

Honda ridefinisce il futuro al Japan Mobility Show 2025 con l’EV Outlier Concept

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Volkswagen lancia la campagna “Ready to Rock Again?” per la nuova T-Roc

Motori

Citroën Berlingo alla guida della mobilità sostenibile con il progetto HVO Aurora Trial

Tecnologia

OnePlus lancia OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite: potenza, design e accessibilità

Motori

Toyota trionfa ai Caschi d’Oro 2025: doppio riconoscimento per il marchio giapponese

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Motori

SEAT e CUPRA inaugurano il Circular Economy Hub per un futuro più sostenibile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Come lavorano gli italiani? ASUS svela il galateo delle call e il multitasking creativo

Le riunioni di lavoro, ormai parte integrante della quotidianità professionale, si rivelano per molti italiani un terreno di abitudini singolari, contrasti di genere e...

11 minuti ago

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Dopo un 2025 straordinario, culminato con lo show-evento a Rho Fiera Milano, Tony Boy è pronto a compiere un nuovo e decisivo passo nella...

12 minuti ago

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Con l’arrivo delle feste, tra viaggi, incontri in famiglia e scambio di regali, cresce il desiderio di vivere ogni istante con intensità e autenticità....

2 ore ago

Tecnologia

Huawei Watch GT 6 Christmas Edition: eleganza e tecnologia sotto l’albero

È ufficialmente iniziata la corsa al regalo di Natale perfetto, e quest’anno tra luci, decorazioni e maglioni a tema si aggiunge un tocco tech...

4 ore ago