TCL presenta le nuove TV QD-Mini LED 2025

TCL ha annunciato oggi il lancio delle nuove serie QD-Mini LED 2025 durante un evento internazionale esclusivo. Le nuove serie Q6C, C7K, C8K e C9K promettono di rivoluzionare l’intrattenimento domestico grazie alla tecnologia QD-Mini LED di settima generazione, al Processore AiPQ e ai Refresh Rate elevati. Queste TV offrono immagini straordinarie, una riproduzione fluida di qualsiasi contenuto e un suono immersivo per un’esperienza cinematografica autentica.

La serie Q6C è l’entry d’eccellenza, ideale per famiglie che cercano un sistema di intrattenimento affidabile e ricco di funzionalità. Dotata di tecnologia QD-Mini LED con fino a 512 aree di local dimming, Refresh Rate a 144Hz e funzione Game Master Pro per i gamer, la serie Q6C promette immagini fluide e un audio avvolgente. Con dimensioni da 50″ a 115″ e prezzi accessibili, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un TV di qualità.

Per chi cerca funzionalità più avanzate, la serie C7K offre luminosità superiore fino a 3000nit, audio d’eccezione grazie al sistema Bang & Olufsen e controllo preciso della retroilluminazione con fino a 2.048 aree di local dimming. Ideale per gli appassionati di sport e gaming, i TV della serie C7K vantano un Refresh Rate nativo a 144Hz per un’esperienza visiva impeccabile.

La serie C8K di TCL si rivolge agli utenti che desiderano un’esperienza visiva immersiva, con luminosità e contrasti superiori e local dimming fino a 4.000 aree. Il pannello CrystGlow WHVA riduce i riflessi e mantiene le immagini nitide, mentre il Refresh Rate nativo a 144Hz garantisce una riproduzione fluida anche per i contenuti in rapido movimento. Con il Game Accelerator a 288Hz in Full HD e un audio di qualità cinematografica, la serie C8K soddisfa le esigenze degli appassionati di gaming e cinema.

Infine, la serie C9K rappresenta il fiore all’occhiello dell’innovazione QD-Mini LED di TCL, con luminosità di picco superiore a 6000nit, controllo preciso della retroilluminazione fino a 5.148 aree di local dimming e audio firmato Bang & Olufsen. Supportata dal potente processore AiPQ Pro, questa serie offre immagini realistiche e un gameplay ultra-reattivo grazie al Refresh Rate nativo a 144Hz e alla modalità Game Accelerator 288Hz in Full HD. Con un’offerta che spazia da 65″ a 85″, la serie C9K garantisce un’esperienza visiva e sonora senza pari.