Sky TG24 Live In torna a Roma: dibattito e attualità dalla Villa Torlonia

Il format itinerante Sky TG24 Live In torna giovedì 7 maggio nella capitale, scegliendo la suggestiva cornice del Teatro di Villa Torlonia per una nuova importante tappa. Per l'occasione, dalle 9.30 il teatro si trasformerà in uno studio televisivo, accogliendo alcuni dei protagonisti più autorevoli del panorama italiano e internazionale per confrontarsi su tematiche cruciali e attuali.

L'evento sarà trasmesso in diretta su tutti i canali TV e digital di Sky TG24, una piattaforma di confronto tra esponenti del mondo politico, economico, scientifico e culturale. Fra i relatori figurano nomi come Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Angelo Bonelli, deputato AVS, Emanuele Orsini, Presidente Confindustria, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, segretari generali di CGIL e UIL, Daniela Fumarola di CISL, il cardinale Matteo Zuppi, Luca Parmitano, astronauta ESA, Tatiana Berezhna, vicepremier e ministra della Cultura dell'Ucraina. Insieme a loro, esperti come Stefania Andreoli, Andrea Pezzi, Gabriella Marano, Monica Sansoni, Mariarosaria Taddeo, Paolo Boccardelli, Federico Tonioni, influencer e protagonisti dal mondo digitale come Eleonora Viscardi, e rappresentanti di Agcom e del settore universitario e creativo.

Al centro del dibattito le principali sfide che segnano il nostro tempo: la guerra commerciale apertasi nell'aprile 2025 e i suoi effetti sugli equilibri dell'economia globale, il nuovo scenario geopolitico, l'instabilità in Medio Oriente, il cammino verso la pace in Ucraina e il rafforzamento della difesa europea. Non mancherà lo sguardo rivolto all'interno del Paese, con particolare attenzione alla situazione politica italiana dopo il referendum costituzionale sulla giustizia, alla tenuta del governo Meloni e alle prospettive del centrosinistra per le prossime elezioni, oltre ai temi sociali ed economici più sentiti: lavoro, produttività, salari, contratti, transizione ecologica e rivoluzione dell'intelligenza artificiale.

L'appuntamento gode del patrocinio di Roma Capitale e vede la collaborazione di numerosi partner istituzionali e aziendali. Sky TG24, con oltre 7.000 ore di diretta annuali di cui 3.500 dedicate all'approfondimento, si conferma un punto di riferimento nell'informazione, offrendo analisi, reportage e interviste che permettono di approfondire i temi più rilevanti dell'attualità nazionale e internazionale. Attraverso una narrazione innovativa, digitale e sempre più vicina al pubblico anche sui social, il canale rafforza il proprio ruolo di interprete delle grandi trasformazioni della società.



