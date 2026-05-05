Audi protagonista tra FuoriSalone e FuoriConcorso Como con la passione per la performance

Audi celebra la sportività tra FuoriSalone e FuoriConcorso Como, con 11 vetture leggendarie e oltre 170.000 visitatori nell'hub milanese Portrait Milano.

In occasione della Milano Design Week 2026, Audi ha riaffermato il proprio ruolo centrale nel panorama internazionale del design e dell’innovazione, scegliendo gli spazi di Portrait Milano come palcoscenico esclusivo per raccontare la sua visione di mobilità premium. La location di Corso Venezia si è trasformata in uno dei principali hub del FuoriSalone, registrando oltre 170.000 visitatori tra appassionati, professionisti e stakeholder durante la settimana dal 20 al 26 aprile.

All’interno della suggestiva cornice milanese, il dialogo tra design, tecnologia ed emozione ha preso forma accanto all’installazione “Origin” firmata da Zaha Hadid Architects. In questo contesto si sono inserite due icone della visione Audi: la monoposto Audi R26 del team Audi Revolut F1 Team e la nuova Audi RS 5, prima plug-in hybrid firmata Audi Sport, presentata in anteprima assoluta al pubblico italiano. Due modelli che incarnano la massima espressione della tecnologia ibrida, rispettivamente in pista e su strada.

Terminato il capitolo milanese, il racconto del Marchio dei quattro anelli si sposta ora verso un nuovo scenario d’eccezione. Dal 15 al 17 maggio, Audi prenderà parte per la prima volta a FuoriConcorso Como 2026, l’evento dedicato alla cultura automobilistica e all’eccellenza ingegneristica ideato da Guglielmo Miani. Nella spettacolare cornice del Lago di Como, la manifestazione riunisce una selezione esclusiva di auto storiche e modelli unici, confermandosi come vetrina internazionale per collezionisti e appassionati.

Per l’edizione 2026, intitolata “KraftMeister”, il cuore dell’esperienza Audi sarà Villa Sucota, dove andrà in scena un percorso espositivo capace di unire heritage e visione futura. Il motorsport diventa così il filo conduttore di un racconto che attraversa decenni di innovazione, mettendo in luce come le competizioni rappresentino un vero e proprio laboratorio tecnologico per il brand.

Protagoniste dell’esposizione saranno undici vetture iconiche che raccontano l’evoluzione della Casa dei quattro anelli. Dalla leggendaria Audi Sport quattro, simbolo dell’era Gruppo B e punto di svolta per prestazioni e trazione integrale, alla Audi 90 quattro IMSA GTO, capace di dominare i circuiti americani grazie a un’aerodinamica estrema. Spazio anche alla Audi RS 2, capostipite della gamma RS, fino alla rivoluzionaria Audi R18 e-tron quattro, emblema della tecnologia ibrida vincente a Le Mans e nel Mondiale Endurance.

A chiudere il cerchio è ancora una volta la nuova Audi R26, simbolo dell’ingresso del marchio in Formula 1, dove innovazione, strategia e sostenibilità diventano elementi chiave della competizione. Un percorso che trova continuità anche nella produzione di serie con la nuova RS 5 plug-in, ponte diretto tra pista e strada.

Il legame tra competizioni e sviluppo tecnologico sarà ulteriormente valorizzato dalla presenza di tre leggende del motorsport: Allan McNish, Tom Kristensen e Dindo Capello. I tre campioni, protagonisti di alcune delle pagine più gloriose della storia Audi a Le Mans, offriranno una lettura autentica del concetto di velocità, intesa non solo come prestazione pura ma come sintesi perfetta di ingegneria, esperienza e capacità decisionale.