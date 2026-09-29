Festa dei Nonni 2026: quattro idee tech per renderli protagonisti ogni giorno

La Festa dei Nonni è il momento ideale per dire grazie con un pensiero speciale, che possa accompagnare i nonni nelle loro passioni e nel quotidiano. Oggi la tecnologia offre soluzioni intuitive, utili e sorprendenti pensate proprio per loro, facilitando la comunicazione, il benessere e il divertimento.

Per chi desidera restare sempre vicino a figli e nipoti scoprendo strumenti semplici da usare arriva emporia SMART.7lite, uno smartphone dedicato al pubblico senior che punta su facilità e immediatezza. Si può scegliere tra l'interfaccia Android standard e una modalità semplificata, la smart cover consente di accedere velocemente alle funzioni principali, mentre il pulsante No Panic aggiunge un livello extra di sicurezza. Con la batteria sostituibile e il supporto NFC, lo smartphone aggiornabile ad Android 15 è pensato per una comunicazione sicura e senza stress ad un prezzo di 299,99 euro.

Per i nonni che amano tenersi in forma e svolgere attività fisica c'è Amazfit Active Max, smartwatch dotato di display ultra luminoso, mappe offline e piani di allenamento adattivi. Grazie alla memoria interna da 4 GB è possibile portare con sé podcast e contenuti audio per essere sempre motivati durante le passeggiate quotidiane. I piani di allenamento personalizzati Zepp Coach promettono un'esperienza su misura per ogni esigenza. Il prezzo consigliato è 169,90 euro.

Se invece la passione è viaggiare e scoprire nuove culture, i soundcore AeroClip 2 diventano i compagni perfetti. Questi auricolari con funzione di traduzione AI bidirezionale in tempo reale in oltre 100 lingue permettono di vivere l'esperienza del viaggio senza barriere linguistiche, semplicemente collegandosi all'app dedicata. Un'idea smart a 179,99 euro che trasforma ogni viaggio in un momento di condivisione e scoperta.

Infine, per i nonni che amano il cinema e le serie TV, arriva HONOR Pad 20: un tablet con schermo da 12,1 pollici e sei altoparlanti integrati per un audio coinvolgente. La batteria da 10.100 mAh assicura fino a 12 ore di visione video secondo dati HONOR, rendendolo perfetto per seguire film, leggere o gustarsi l'intrattenimento preferito in totale relax. Il costo è di 449,90 euro.

Quattro idee tech che puntano su semplicità, utilità e piacere di vivere nuove esperienze, per rendere la Festa dei Nonni un momento ancora più speciale.