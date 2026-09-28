Geolier conquista i record: sei sold out al Maradona e nuovo album in arrivo

Geolier continua a scrivere la storia della musica italiana, inanellando un successo dopo l'altro. L'estate 2026 ha visto il rapper napoletano radunare oltre 300.000 spettatori nei principali stadi italiani durante il suo primo tour, confermandosi autentico fenomeno del panorama urban nazionale.

A pochi mesi dal debutto dell'ultimo disco, che ha regolarmente riconquistato la prima posizione della classifica FIMI e si è aggiudicato la certificazione di quadruplo platino, Geolier annuncia una novità attesissima: il 16 ottobre uscirà ovunque "Tutto è possibile. Atto II.", secondo capitolo di un progetto ormai iconico.

Le anticipazioni non finiscono qui. Geolier ha fatto registrare uno storico tutto esaurito per sei date consecutive allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli previste nel giugno 2027. Tutte le serate, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, sono andate sold out in poche ore, una testimonianza del legame indissolubile tra l'artista e la sua città. Si tratta di una vera e propria esperienza in sei atti, intitolata "Napoli è casa tua", pronto ad accogliere altri 300.000 fan nel capoluogo campano e fissare un nuovo record cittadino.

Nel corso dell'ultimo anno Geolier ha collezionato traguardi eccezionali: numero uno su Apple Music, Amazon Music e nella Spotify Daily Top Songs con il brano "PER NOI" in collaborazione con Achille Lauro, oltre a essere diventato l'artista più premiato ai BYD Music Awards. Il rapper partenopeo può contare su un palmarès invidiabile: 103 dischi di platino, 48 dischi d'oro e una popolarità in costante crescita anche fuori dai confini regionali.

L'appuntamento con Geolier è per il 16 ottobre, quando verrà pubblicato il nuovo capitolo del suo percorso musicale. Un regalo che suggella un anno irripetibile e alimenta l'attesa dei fan, pronti a vivere con lui una stagione di grandi emozioni.