Volkswagen ID. Tiguan: il SUV elettrico debutta ad ottobre

Volkswagen ID. Tiguan debutta a ottobre e arriverà nel 2027: il nuovo SUV elettrico affiancherà la Tiguan con motori a combustione e ibridi.

Volkswagen amplia la propria famiglia elettrica con la nuova ID. Tiguan, il SUV di nuova generazione che porterà nel mondo dell’elettromobilità uno dei nomi più affermati del marchio. Dopo ID. Polo e ID. Cross, il costruttore tedesco sceglie ancora una volta di affiancare alla tecnologia elettrica un nome già consolidato, con l’obiettivo di offrire ai clienti un riferimento immediatamente riconoscibile.

La prima mondiale della Volkswagen ID. Tiguan è prevista all’inizio di ottobre, mentre il debutto sul mercato è atteso all’inizio del 2027. Fino alla presentazione ufficiale, il nuovo modello proseguirà i test finali su strada ancora camuffato.

La scelta del nome non è casuale. La Tiguan rappresenta uno dei modelli più importanti della gamma Volkswagen: sono infatti oltre 8,3 milioni gli esemplari prodotti nel corso della sua storia. Secondo Volkswagen, il nuovo modello elettrico riprenderà alcuni degli elementi distintivi del SUV, reinterpretandoli in chiave completamente elettrica.

La ID. Tiguan sarà caratterizzata da un design completamente nuovo e, secondo quanto anticipato dal costruttore, avrà l’immagine di un veicolo appartenente a un segmento superiore. Tra gli elementi indicati da Volkswagen figurano spazio generoso, funzionamento intuitivo e tecnologie innovative, insieme a un’impostazione orientata alla qualità.

ID. Tiguan e Tiguan resteranno insieme

Una delle particolarità della strategia Volkswagen sarà la presenza contemporanea delle due interpretazioni del modello. La nuova ID. Tiguan elettrica non sostituirà infatti immediatamente la Tiguan tradizionale, che continuerà a essere proposta con motorizzazioni a combustione e ibride. L'obiettivo è offrire due alternative basate sullo stesso nome, ma rivolte a differenti esigenze di motorizzazione.

La Tiguan mantiene del resto un ruolo centrale nella gamma Volkswagen. Il costruttore la indica come il modello più venduto al mondo sia per il marchio Volkswagen sia per il Gruppo. Nell’ultimo anno, le consegne complessive di Tiguan e del modello derivato Tayron hanno superato il milione di unità.