The Running Man: il nuovo film di Edgar Wright debutta su Sky Cinema Uno

Una corsa contro il tempo sotto gli occhi di milioni di spettatori: THE RUNNING MAN arriva in prima TV su Sky Cinema Uno lunedì 11 maggio alle 21:15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand in 4K.



Il nuovo film diretto da Edgar Wright, regista noto per il suo stile dinamico e coinvolgente, propone una trasposizione contemporanea del celebre romanzo di Stephen King (pubblicato con lo pseudonimo Richard Bachman). Dopo il primo adattamento cinematografico del 1987, questa versione si reinventa con un ritmo adrenalinico e uno sguardo attento alle derive dell'intrattenimento moderno.



Ambientato in un futuro prossimo, The Running Man mette in scena un reality estremo: i concorrenti, chiamati "runner", devono lottare per la sopravvivenza per 30 giorni, inseguiti da spietati cacciatori, con ogni istante trasmesso in diretta a un pubblico affamato di emozioni forti.



Glen Powell interpreta Ben Richards, uomo comune costretto a partecipare allo show per tentare di salvare la figlia malata. Insieme a lui nel cast compaiono Josh Brolin nel ruolo del carismatico produttore Dan Killian e Colman Domingo come il conduttore che trasforma ogni dramma in spettacolo. Completano il cast William H. Macy, Lee Pace, Michael Cera ed Emilia Jones.



The Running Man è il programma televisivo più seguito al mondo: un reality show estremo in cui i concorrenti, chiamati "Runner", devono rispettare una sola regola per restare vivi: fuggire per 30 giorni, in diretta TV, braccati da killer professionisti, detti "Cacciatori", mentre il pubblico, incollato agli schermi, esulta a ogni esecuzione.

Ben Richards (Glen Powell) non è un eroe. È un uomo qualunque, costretto a una scelta impossibile: entrare nel gioco per salvare la figlia malata. A convincerlo è Dan Killian (Josh Brolin), il carismatico e spietato produttore dello show, maestro nel trasformare la sofferenza in spettacolo, la paura in share, la morte in intrattenimento.

Ma Ben non segue il copione. Corre, lotta, resiste. E contro ogni previsione diventa un idolo: il pubblico lo acclama, gli ascolti volano. Più il successo cresce, più il gioco si fa mortale. Ora Ben non deve affrontare solo i suoi inseguitori... ma un'intera nazione che vuole vederlo cadere.



La regia di Edgar Wright alterna scene d'azione spettacolari a profonde riflessioni sul potere mediatico, sulla manipolazione dell'opinione pubblica e sul bisogno collettivo di intrattenimento a ogni costo. La pellicola, oltre a offrire uno spettacolo visivo di grande impatto, invita così a interrogarsi sulle dinamiche della società contemporanea.



The Running Man sarà trasmesso l'11 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema adeguato.